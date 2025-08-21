Juegos Evita Chubutenses: Torres puso en valor a los deportistas que representarán a la provincia en Mar del Plata

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, acompañó este jueves en Comodoro Rivadavia a más de 200 jóvenes de distintas localidades de la provincia durante la instancia final de vóley femenino y masculino de los Juegos Deportivos Evita. “Todos estos jóvenes se están formando para ser mejores personas, para trabajar en equipo y para poner en alto la bandera de nuestra querida provincia”, enfatizó.

Junto a la diputada nacional Ana Clara Romero; el intendente Othar Macharashvili; el gerente general de Chubut Deportes, Mariano Ferro y el secretario de Vinculación Ciudadana, Guillermo Almirón; el mandatario se hizo presente en el Gimnasio Municipal N°4 donde tomó contacto con los jóvenes deportistas y felicitó a los chubutenses que representarán a la provincia durante la instancia nacional que se desarrollará desde los últimos días de septiembre en la ciudad bonaerense de Mar del Plata.

“Todos los días vemos que hay un nuevo representante de la provincia, un nuevo atleta que nos hace sentir orgullosos y que nos representa a nivel deportivo en cada competencia”, remarcó el titular del Ejecutivo y aseguró que “más allá del resultado, vamos a estar hinchando y bancando a quienes llevan los colores de Chubut”.

Torres puso en valor “el respeto y la organización que demuestran” en cada evento deportivo y subrayó la amplia convocatoria de jóvenes de la costa, la Meseta y la Cordillera. “Acá tenemos chicas y chicos de José de San Martín, Trevelin, Gaiman, Trelew, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Epuyén que nos hacen sentir orgullosos”, subrayó.

Integración provincial

Por otra parte, Macharashvili destacó el nivel deportivo de cada una de las delegaciones e indicó que “esta final se hace gracias a una decisión política del Gobierno Provincial, de Nacho Torres, de los municipios y de un equipo tremendo que han sabido interpretar que debemos trabajar juntos e integrados”.

“El deporte es transversal a cualquier cuestión partidaria”, expresó el intendente y agregó que “nosotros hoy acá estamos forjando jóvenes, estamos forjando una conciencia de ciudadanos”, concluyó.

En tanto, el gerente general de Chubut Deportes, Mariano Ferro, agradeció al mandatario y al intendente local por “una decisión política que nos permitió hoy estar acá y hacer este cierre tan importante”.



T.B