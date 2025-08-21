Arrancará este viernes el Torneo de Futsal Femenino homenaje a Fátima Ñanculeo

Es sin dudas el mejor homenaje que le pueden hacer a esta jovencita que perdió la vida hace un año, precisamente jugando al futsal.

Fátima Ñanculeo tenía apenas 19 años cuando Dios decidió llevarla al Cielo. Estaba jugando al futsal en Trelew con su querido Paso de Indios y ocurrió lo impensado. Se descompuso en pleno partido y falleció.

Algunos dicen que se fue con Matías, uno de sus hermanos, quien también como ella se fue antes de tiempo de este mundo.

Y a un año de su muerte, la familia decidió secar las lágrimas que corren por sus mejillas, apretar los diente, rezar al Cielo y continuar.

Y una manera de continuar es como a Fátima le hubiera gustado. Desde este viernes y hasta el domingo (justo a un año de su muerte) se llevará a cabo un torneo de futsal femenino categoría donde tomarán parte equipos de Trelew, Rawson, Sarmiento, Gastre, José de San Martín, Comodoro Rivadavia y las locales de Paso de Indios.

Este torneo se venía haciendo habitualmente en el gimnasio de es Comuna, pero ahora tiene otra connotación. El recuerdo de Fátima en el corazón de todos.

Un total de ocho equipos, divididos en dos zonas de cuatro, estarán participando desde este viernes por la noche hasta el domingo inclusive, en este torneo de futsal femenino categoría libre.

Dicho torneo está organizado por el Club Social y Deportivo Paso de Indios, cuyo entrenador Patricio Ñanculeo, es precisamente el papá de Fátima.

Claro que la familia Ñanculeo está muy comprometida con el deporte de Paso de Indios, con el fútbol infantil y sobre todo con el Futsal Femenino, donde Malena (hermana de Fátima) también es jugadora del equipo.

Remarcamos que el torneo se jugará en dos zonas de cuatro equipos cada una, donde clasificarán todos estos equipos para los cuartos de final. Es decir que luego de la fase clasificatoria, es decir tres partidos cada uno de los equipos, se hará una tabla general donde el primero enfrentará al octavo, el segundo al séptimo y así, sucesivamente.

Por la Zona 1 estarán participando Club Social y Deportivo Paso de Indios, Chispitas de Comodoro Rivadavia, Costanera Sur de José de San Martín y Las Domingueras de Sarmiento.

Por la Zona 2 lo harán La 16 de Rawson (las últimas campeonas de este torneo), Alma Libre de Gastre, Deportivo Maxi de Trelew y Panteras de Trelew.

Dicho torneo tendrá la cobertura periodística de este medio y una importante cantidad de partidos se podrán ver en vivo a través del streaming TRANSMISION EN VIVO