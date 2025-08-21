Senadores tratarán este jueves la emergencia en el Garrahan y la ley de financiamiento universitario

Luego de dictaminar ambos proyectos este mismo martes, el Senado buscará aprobar dos propuestas para mejorar el financiamiento a universidades y a hospitales pediátricos este jueves desde las 11 horas. Dado que no pasaron siete días desde su dictamen, la oposición deberá alcanzar los dos tercios de los votos para convertir a los proyectos -que tienen media sanción de Diputados- en ley. También pretenden rechazar los decretos que disolvieron organismos en el marco de las facultades administrativas del Ejecutivo.

La Cámara alta interpretó el momento de fragilidad del oficialismo y reforzó su confrontación con Casa Rosada, desde donde partió una cadena nacional que tenía como objetivo el propio Congreso de la Nación. En tres días consecutivos, el Senado avanzó con tres iniciativas opositoras, en confluencia con una sesión en la Cámara de Diputados que revirtió vetos de Javier Milei.

En este marco, y considerando el malestar en algunos sectores de exaliados por el cierre de listas (un caso emblemático es el del correntino Carlos Espínola, que pasó de ser potencial candidato libertario a sumarse a la campaña del oficialismo provincialismo), incluso dictaminaron un proyecto que limita el alcance de los DNUs.

Temario del Senado

Uno de los proyectos que se tratará es la declaración de emergencia para la salud pediátrica por un año, impulsada por los reclamos de trabajadores del Hospital Garrahan, que se hicieron presentes en el plenario de las comisiones de Salud y de Presupuesto. La iniciativa exige fondos para "la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo", "la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud" y la derogación de la resolución del 2109/25 con la que el Ministerio de Salud modificó el sistema de residencias. La media sanción en la Cámara baja tuvo 158 a favor, 75 en contra y 5 abstenciones.

Por otro lado se encuentra el proyecto impulsado por rectores: Ley de Financiamiento Universitario. Su redacción apunta a la reapertura de paritarias (paralizadas desde octubre del año pasado); fondos para gastos de funcionamiento, becas y desarrollo científico y la conformación de una caja de $10.000 millones, con actualización anual por IPC, para impulsar el ingreso a carreras estratégicas. En Diputados, consiguió 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones.

En el temario, también buscarán rechazar decretos que intervinieron organismos públicos: el 351/2025 (Banco Nacional de Datos Genéticos), el 340/2025 (Marina Mercante) y el 345/2025 (Instituto Nacional del Teatro, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares). También confrontaron contra decretos que ya habían sido judicializados, como el 461/2025 (Vialidad Nacional, Agencia Nacional de Seguridad Vial y Comisión Nacional de Regulación del Transporte) y el 462/2025 (INTI, INTA, INPI, ARICCAME, INASE e INV).

Fuente: Ámbito Financiero

C.S.