Esquel, Argentina
Jueves 21 de Agosto de 2025
21 de Agosto de 2025
Rige alerta amarilla por lluvias en Escalante y el sudoeste de Florentino Ameghino

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, informa que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por lluvias para la noche del jueves 21 de agosto.
La Subsecretaría de Protección Ciudadana dio a conocer que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo por lluvias, que afectará durante la noche del jueves 21 de agosto a las zonas de Escalante y el sudoeste del departamento Florentino Ameghino, en la provincia del Chubut.

 

Según el parte oficial, se prevén precipitaciones acumuladas entre 10 y 15 milímetros, aunque no se descarta que estos valores puedan ser superados de manera puntual. Además, en algunos sectores, los fenómenos podrían presentarse en forma de nevadas, lo que incrementa la necesidad de tomar precauciones en rutas y zonas rurales.

 

Desde Protección Ciudadana se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales. También se recuerda a los vecinos que pueden comunicarse ante cualquier emergencia o necesidad de asistencia al 0800-666-2447, línea directa de Protección Ciudadana.

 

 

R.G.

 

