Esquel, Argentina
Jueves 21 de Agosto de 2025
21 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Lluvias y temperaturas cercanas a los 0°C para mañana en Esquel

El pronóstico indica una jornada con lluvia débil y una temperatura que descenderá a 2°C, con la posibilidad de que caiga aguanieve por la noche.
Por Redacción Red43

El pronóstico del tiempo para hoy, jueves 21 de agosto, en Esquel indica una jornada con lluvia débil y la posible caída de aguanieve por la noche. Las temperaturas se mantendrán bajas, con una máxima de 6°C y un descenso a 0°C por la noche.

 

Durante la mañana, se esperan lluvias débiles con una probabilidad de hasta el 70%. Los vientos serán leves, predominando del noroeste y oeste, con velocidades que no superarán los 27 km/h.

 

Para la noche, el pronóstico indica una probabilidad del 30% de aguanieve, con una temperatura de 2°C y una sensación térmica de 1°C. El cielo estará mayormente cubierto durante todo el día.

T.B

 

