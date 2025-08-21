Lluvias y temperaturas cercanas a los 0°C para mañana en Esquel

El pronóstico del tiempo para hoy, jueves 21 de agosto, en Esquel indica una jornada con lluvia débil y la posible caída de aguanieve por la noche. Las temperaturas se mantendrán bajas, con una máxima de 6°C y un descenso a 0°C por la noche.

Durante la mañana, se esperan lluvias débiles con una probabilidad de hasta el 70%. Los vientos serán leves, predominando del noroeste y oeste, con velocidades que no superarán los 27 km/h.

Para la noche, el pronóstico indica una probabilidad del 30% de aguanieve, con una temperatura de 2°C y una sensación térmica de 1°C. El cielo estará mayormente cubierto durante todo el día.



