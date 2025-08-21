Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 21 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 clima #Esquel
21 de Agosto de 2025
clima |
Por Redacción Red43

Advierten por bancos de niebla en Esquel, Trevelin y zonas cercanas

La Subsecretaría de Protección Ciudadana pidió circular con precaución en sectores de planicie de la región cordillerana, donde la visibilidad se encuentra reducida por niebla.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, informó que durante la jornada de hoy, jueves 21 de agosto, se registran bancos de niebla en sectores de planicie de la región cordillerana, especialmente en las zonas de Esquel, Trevelin y alrededores.

 

La presencia de niebla está provocando una visibilidad reducida, lo que representa un riesgo para quienes transitan por rutas y caminos de la zona. Por este motivo, las autoridades recomiendan extremar las precauciones al conducir.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Brutal ajuste narco: después de torturarlo, le cortaron tres dedos de una mano
2
 La historia de Sandro Miranda, el ciclista que se prepara para un Mundial
3
 Es contratista, perdió un brazo, un testículo y tiene 8 fracturas: el ataque de una patota
4
 Esquel se moviliza este jueves 21 en defensa de la salud, la educación y los derechos
5
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
1
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
2
 Vuelo Esquel - Córdoba: “Una oportunidad histórica para el turismo en Chubut”
3
 Luque recorrió la Expo Turismo en Comodoro y apuntó contra las políticas nacionales
4
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
5
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -