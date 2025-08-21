Advierten por bancos de niebla en Esquel, Trevelin y zonas cercanas

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, informó que durante la jornada de hoy, jueves 21 de agosto, se registran bancos de niebla en sectores de planicie de la región cordillerana, especialmente en las zonas de Esquel, Trevelin y alrededores.

La presencia de niebla está provocando una visibilidad reducida, lo que representa un riesgo para quienes transitan por rutas y caminos de la zona. Por este motivo, las autoridades recomiendan extremar las precauciones al conducir.

R.G.