Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 21 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
21 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El Festival Itinerante "Mi lugar" llega a Trelew en octubre

En La Rural de Trelew será la segunda edición del ciclo solidario y para toda la familia que impulsa el artista local Yoel Hernández.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El domingo 19 de octubre se realizará una nueva edición del festival “Mi Lugar 2025 – Solidario y en Familia” en La Rural de Trelew, organizado por Yoel Hernández.

 


Con los shows confirmados de Yoel Hernández, Filito Show, Sharon y los Camperos del Chamamé, Yhosva Montoya, Carafea, y los mejores talentos jóvenes de Chubut.  
Además, una de las premisas del ciclo es contar con espacios especiales para los chicos, y la posibilidad de que ellos mismos participen.  

 

Tal como ocurrió en su primera edición realizada a comienzos de años en El Hoyo, la jornada arrancará bien temprano a las 10 de la mañana con un Gran Curanto Familiar de 40 corderos con verduras para compartir.

 

Y otro de los ejes del festival "Mi lugar" es ser solidario y en esta ocasión será a beneficio de comedores y merenderos de Trelew: El Mesón, Rinconcito Feliz, Caritas Felices y Comedor de Corazón.

 

Las anticipadas salen $12.000 y los menores de 12 entran gratis.

 

Comprá tu entrada acá 👉 https://app.tikzet.com/events/mi-lugar-2025-trelew?referred_by=aefa2db9-7a20-4003-b1cf-7c56adf5371b

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Brutal ajuste narco: después de torturarlo, le cortaron tres dedos de una mano
2
 La historia de Sandro Miranda, el ciclista que se prepara para un Mundial
3
 Es contratista, perdió un brazo, un testículo y tiene 8 fracturas: el ataque de una patota
4
 Esquel se moviliza este jueves 21 en defensa de la salud, la educación y los derechos
5
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
1
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
2
 Vuelo Esquel - Córdoba: “Una oportunidad histórica para el turismo en Chubut”
3
 Luque recorrió la Expo Turismo en Comodoro y apuntó contra las políticas nacionales
4
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
5
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -