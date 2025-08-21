El Festival Itinerante "Mi lugar" llega a Trelew en octubre

El domingo 19 de octubre se realizará una nueva edición del festival “Mi Lugar 2025 – Solidario y en Familia” en La Rural de Trelew, organizado por Yoel Hernández.



Con los shows confirmados de Yoel Hernández, Filito Show, Sharon y los Camperos del Chamamé, Yhosva Montoya, Carafea, y los mejores talentos jóvenes de Chubut.

Además, una de las premisas del ciclo es contar con espacios especiales para los chicos, y la posibilidad de que ellos mismos participen.

Tal como ocurrió en su primera edición realizada a comienzos de años en El Hoyo, la jornada arrancará bien temprano a las 10 de la mañana con un Gran Curanto Familiar de 40 corderos con verduras para compartir.

Y otro de los ejes del festival "Mi lugar" es ser solidario y en esta ocasión será a beneficio de comedores y merenderos de Trelew: El Mesón, Rinconcito Feliz, Caritas Felices y Comedor de Corazón.

Las anticipadas salen $12.000 y los menores de 12 entran gratis.

Comprá tu entrada acá 👉 https://app.tikzet.com/events/mi-lugar-2025-trelew?referred_by=aefa2db9-7a20-4003-b1cf-7c56adf5371b