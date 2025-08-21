Un apostador de Trelew ganó más de 1.500 millones de pesos en el Quini 6

Un vecino de la ciudad de Trelew, en la provincia del Chubut, se convirtió en millonario tras acertar los seis números de la modalidad Tradicional del Quini 6 en el sorteo del miércoles 20 de agosto. La fórmula ganadora fue: 32 – 18 – 05 – 14 – 16 – 42, lo que le permitirá llevarse un premio de 1.514.811.387,60 pesos, transformándose en el único afortunado de la jornada en todo el país.

Desde el Instituto de Asistencia Social -Lotería del Chubut-, celebraron la noticia y felicitaron al nuevo ganador o ganadora. En ese marco, el presidente del organismo provincial, Ramiro Ibarra, destacó que “Chubut siga recibiendo grandes premios es un gran orgullo, porque demuestra la confianza de nuestros apostadores y la importancia de que el juego oficial vuelva siempre en beneficios a la comunidad”.

Con este nuevo premio, la ciudad de Trelew se suma al mapa de localidades chubutenses que en los últimos años han tenido la fortuna de albergar a ganadores millonarios del Quini 6, consolidando a la provincia como protagonista en los grandes sorteos nacionales.

R.G.