Jueves 21 de Agosto de 2025
21 de Agosto de 2025
Un apostador de Trelew ganó más de 1.500 millones de pesos en el Quini 6

El sorteo de este miércoles 20 de agosto del Quini 6 tuvo un único ganador en todo el país. El afortunado acertó la modalidad Tradicional y se llevará un pozo histórico de 1.514.811.387,60 pesos. 
Un vecino de la ciudad de Trelew, en la provincia del Chubut, se convirtió en millonario tras acertar los seis números de la modalidad Tradicional del Quini 6 en el sorteo del miércoles 20 de agosto. La fórmula ganadora fue: 32 – 18 – 05 – 14 – 16 – 42, lo que le permitirá llevarse un premio de 1.514.811.387,60 pesos, transformándose en el único afortunado de la jornada en todo el país.

 

Desde el Instituto de Asistencia Social -Lotería del Chubut-, celebraron la noticia y felicitaron al nuevo ganador o ganadora. En ese marco, el presidente del organismo provincial, Ramiro Ibarra, destacó que “Chubut siga recibiendo grandes premios es un gran orgullo, porque demuestra la confianza de nuestros apostadores y la importancia de que el juego oficial vuelva siempre en beneficios a la comunidad”.

 

Con este nuevo premio, la ciudad de Trelew se suma al mapa de localidades chubutenses que en los últimos años han tenido la fortuna de albergar a ganadores millonarios del Quini 6, consolidando a la provincia como protagonista en los grandes sorteos nacionales.

 

 

R.G.

 

