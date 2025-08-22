El Hoyo celebra su 72° aniversario: Convocatoria abierta para artesanos y productores

De cara al 72° aniversario de El Hoyo, que se celebrará el próximo 5 de septiembre, la Municipalidad lanzó la convocatoria para artesanos y productores locales que deseen ser parte de los festejos.

Inscripción gratuita y con cupos limitados

La participación es gratuita, aunque los cupos son limitados a 18 puestos. Según informaron desde el área de Producción, la prioridad será para vecinos y vecinas de El Hoyo, con el objetivo de destacar la identidad local a través de sus productos y creaciones.

Las personas interesadas podrán anotarse hasta el jueves 4 de septiembre en la Oficina de Producción, ubicada en el edificio de Turismo, o comunicándose al teléfono 4471-710.

