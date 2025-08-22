°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 22 de Agosto de 2025
RED43 comarca-andina AniversarioEl Hoyo
22 de Agosto de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

El Hoyo celebra su 72° aniversario: Convocatoria abierta para artesanos y productores

La Municipalidad de El Hoyo abrió la convocatoria para artesanos y productores que quieran participar del festejo por el 72° aniversario de la localidad, con inscripción gratuita y cupos limitados hasta el 4 de septiembre.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

De cara al 72° aniversario de El Hoyo, que se celebrará el próximo 5 de septiembre, la Municipalidad lanzó la convocatoria para artesanos y productores locales que deseen ser parte de los festejos.

 

Inscripción gratuita y con cupos limitados

 

La participación es gratuita, aunque los cupos son limitados a 18 puestos. Según informaron desde el área de Producción, la prioridad será para vecinos y vecinas de El Hoyo, con el objetivo de destacar la identidad local a través de sus productos y creaciones.

 

 

Las personas interesadas podrán anotarse hasta el jueves 4 de septiembre en la Oficina de Producción, ubicada en el edificio de Turismo, o comunicándose al teléfono 4471-710.

 

 

 

O.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel, desarticularon un "punto de venta" de estupefacientes tras un allanamiento
2
 "Pedimos justicia y que quede firme la sentencia"
3
 Energía eléctrica: corte programado para el viernes
4
 Abusó de una menor, pagará 300 mil pesos y prometió “no volver a hacerlo”: quedó libre
5
 Asesinato de José Crettón: ¿Cómo cumplen la prisión perpetua Napal y Peinipil?
1
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
2
 Vuelo Esquel - Córdoba: “Una oportunidad histórica para el turismo en Chubut”
3
 Luque recorrió la Expo Turismo en Comodoro y apuntó contra las políticas nacionales
4
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
5
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -