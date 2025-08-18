El Hoyo celebra su 72° aniversario con el “Desafío Patagónico de Sabores” y múltiples actividades

En el marco del 72° aniversario de El Hoyo, la Municipalidad anunció el lanzamiento del “Desafío Patagónico de Sabores”, un concurso gastronómico que promete ser uno de los principales atractivos de la jornada. El evento se realizará el viernes 5 de septiembre, de 11 a 18 horas, en el predio polideportivo, y contará además con destrezas criollas, competencias de hacheros y motosierristas, karaoke, juegos didácticos y deportivos para todas las edades.
El primer “Desafío Patagónico de Sabores” permitirá que el público vote en urnas por sus puestos de comida favoritos, con premios en efectivo para el mejor sabor salado y el mejor sabor dulce.
El intendente César Salamín señaló en conferencia de prensa:
"Seguimos haciendo propuestas que fomentan el turismo como este nuevo concurso gastronómico que creemos que va a atraer a amantes de la cocina de toda la región. Estamos con muchas ganas de agasajar a los vecinos y vecinas con concursos, actividades, premios para compartir un día en familia, lo que el año pasado el clima no nos dejó hacer".
El programa completo del aniversario incluye:
-
Competencias de motosierristas y hacheros
-
Karaoke para adultos y niños, con premio especial (parlante de karaoke)
-
Corte de torta y feria de artesanos
-
Juegos y destrezas criollas como taba, tejo saño, metegol y ping pong
-
Puestos de comida y concursos con premiación en distintas categorías
En caso de mal clima, las actividades al aire libre se pospondrán una semana, y el acto protocolar se realizará en un lugar a designar.
Inscripciones a los concursos
-
Gastronómicos: Oficina de Turismo, WhatsApp (2944) 41-32-27 o teléfono 4471-115. Valor: 30.000 pesos, con premios en efectivo.
-
Hacheros y motosierristas: Oficina de Deportes (edificio contiguo al Concejo Deliberante), de 7 a 13, teléfono 4471-341 o formulario digital en la web municipal.
-
Karaoke: Dirección de Cultura, de 8 a 20, teléfono 4471-129 o correo cultura@elhoyo.gob.ar.
O.P