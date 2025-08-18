15°
17°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 18 de Agosto de 2025
RED43 comarca-andina El Hoyo72 Aniversario5 de septiembreDesafío Patagónico de Sabores
18 de Agosto de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

El Hoyo celebra su 72° aniversario con el “Desafío Patagónico de Sabores” y múltiples actividades

El Hoyo celebrará su 72° aniversario con el “Desafío Patagónico de Sabores”, competencias de hacheros y motosierristas, karaoke, juegos y actividades, con premios en efectivo y participación del público.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco del 72° aniversario de El Hoyo, la Municipalidad anunció el lanzamiento del “Desafío Patagónico de Sabores”, un concurso gastronómico que promete ser uno de los principales atractivos de la jornada. El evento se realizará el viernes 5 de septiembre, de 11 a 18 horas, en el predio polideportivo, y contará además con destrezas criollas, competencias de hacheros y motosierristas, karaoke, juegos didácticos y deportivos para todas las edades.

 

El primer “Desafío Patagónico de Sabores” permitirá que el público vote en urnas por sus puestos de comida favoritos, con premios en efectivo para el mejor sabor salado y el mejor sabor dulce.

 

El intendente César Salamín señaló en conferencia de prensa:
"Seguimos haciendo propuestas que fomentan el turismo como este nuevo concurso gastronómico que creemos que va a atraer a amantes de la cocina de toda la región. Estamos con muchas ganas de agasajar a los vecinos y vecinas con concursos, actividades, premios para compartir un día en familia, lo que el año pasado el clima no nos dejó hacer".

 

 

El programa completo del aniversario incluye:

 

  • Competencias de motosierristas y hacheros

     

  • Karaoke para adultos y niños, con premio especial (parlante de karaoke)

     

  • Corte de torta y feria de artesanos

     

  • Juegos y destrezas criollas como taba, tejo saño, metegol y ping pong

     

  • Puestos de comida y concursos con premiación en distintas categorías

     

En caso de mal clima, las actividades al aire libre se pospondrán una semana, y el acto protocolar se realizará en un lugar a designar.

 

Inscripciones a los concursos

 

  • Gastronómicos: Oficina de Turismo, WhatsApp (2944) 41-32-27 o teléfono 4471-115. Valor: 30.000 pesos, con premios en efectivo.

     

  • Hacheros y motosierristas: Oficina de Deportes (edificio contiguo al Concejo Deliberante), de 7 a 13, teléfono 4471-341 o formulario digital en la web municipal.

     

  • Karaoke: Dirección de Cultura, de 8 a 20, teléfono 4471-129 o correo cultura@elhoyo.gob.ar.

     

 

 

O.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Otra vez la misma camioneta trasladaba carne y armas sin autorización
2
 Esquel conmemoró al General José de San Martín
3
 Fuego consumió vivienda cerca de la Ruta 40
4
 El changuito en Chubut, entre los más caros del país
5
 Jubilados: préstamos online de ANSES para devolverlos hasta en 6 años
1
 La inflación de julio se ubica en el 1,9% y acumula un 17,3% en el año
2
 Luque recorrió la Expo Turismo en Comodoro y apuntó contra las políticas nacionales
3
 Ozut Panadería amplía su local en Esquel y apuesta por la producción a la vista
4
 Juegos, sorteos y exposición de autos para celebrar el Día del Niño en el barrio Matadero
5
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -