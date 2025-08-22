-1°
“Hay que matarlo”: la orden para la patota que atacó con brutalidad a un contratista

Así lo contó su pareja. El hombre sufrió graves heridas como traumatismo de tórax, lesiones en un testículo y 8 costillas fracturadas. Y su otra tragedia: su hija se suicidó en 2021 después de ser abusada.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un escalofriante episodio de violencia sacudió a Puerto Deseado y a la provincia de Santa Cruz. Fabio Dante Cattani, un trabajador de la construcción, fue brutalmente atacado por miembros de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) el pasado 11 de agosto, y se encuentra en estado crítico. El hombre, de 56 años, es el padre de Millaray Cattani, la joven que fue abusada, se quitó la vida en el 2021 y cuyo caso llegó a juicio en junio de 2025.

 

Según el desgarrador relato de Sonia, la pareja de Fabio, el ataque fue orquestado por el dirigente de la UOCRA en la localidad portuaria, Franco Moreyra. “Moreyra se bajó de una camioneta y dio la orden a un grupo de más de 50 personas: ‘Hay que matar a Catani‘ y lo atacaron entre cinco personas. Lo tiraron al piso con una trompada en el rostro y en el piso lo empezaron a patear”, relató Marta con visible angustia al diario La Opinión Austral. El dicho del dirigente del gremio figura en la causa.

 

Las consecuencias del ataque son devastadoras. Fabio sufrió la extirpación del vaso, traumatismo de tórax, problemas cardíacos, un pulmón no funcional, ocho costillas rotas, una lesión testicular grave y múltiples hematomas en el rostro y cuerpo. “Está en estado crítico, conectado a un respirador. Perdió 5 litros de sangre”, describió Sonia con desesperación y la voz entrecortada. La familia indicó que el contratista fue víctima de un “intento de homicidio“.

 

Por otro lado, tanto para Sonia, como para el resto de la familia y la sociedad, lo que parecería agravar la situación es la inacción de la Justicia. “Hice la denuncia en Fiscalía de Puerto Deseado, di los nombres de los agresores, incluso el hermano de la jueza Jésica Hernández estaba involucrado, pero hasta el momento no hay detenidos. No se han realizado allanamientos ni se han solicitado las filmaciones del lugar. No hay juez que quiera impartir justicia en Puerto Deseado”, mencionó.

 

Marta también denunció el robo de las pertenencias de Fabio mientras era golpeado y la presencia de una policía que filmaba lo sucedido. “Le robaron todo de la camioneta mientras lo golpeaban, ¡y una policía filmaba! Es una vergüenza”. Los involucrados en la golpiza, además de Moreyrafueron identificados Fabian Hernández (el familiar de la jueza subrogante en el Juzgado de Instrucción Penal N° 1 que se excusó), Carlos Tapia, y Oscar Aranda apodado “Cachumba“.

 

Para cerrar, es importante señalar que la falta de respuesta judicial ha generado un clima de indignación y temor en la comunidad. “Exigimos Justicia para Fabio. No podemos permitir que esto quede impune”, concluyó Sonia con firmeza. Además, la hija del hombre, Ayelén Cattani, y su marido, el abogado Cristian Fernández, también expresaron su repudió ante el hecho y pidieron acción a la Justicia Provincial de la localidad portuaria: “¿Cómo puede ser que nadie haga nada?”, concluyeron.

 

Fuente: LOA

 

 

