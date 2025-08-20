Esquel, Argentina
Miércoles 20 de Agosto de 2025
20 de Agosto de 2025
No quiso seguir pagando la cuota alimentaria y una jueza le ordenó leer “El Principito”

El hombre había pedido dejar de pagar por su hija de 21 años alegando que había vencido un certificado de discapacidad. Ahora, tras leer el emblemático libro deberá explicar su mensaje. 
La jueza de Familia, Niñez y Adolescencia N°4, Carolina Macarrein ordenó a un padre leer “El Principito” como parte de una medida destinada a que reflexione sobre su rol y su vínculo con sus hijos.

 

El hombre había solicitado dejar de pagar la cuota alimentaria a su hija de 21 años alegando que tenía vencido el certificado que acredita su discapacidad. Sin embargo, la magistrada rechazó el argumento y señaló que su actitud revelaba una “falta de empatía y de corazón” hacia sus hijos, uno de ellos con discapacidad y otro con problemas de salud.

 

“Ser padre no se limita a cumplir con una obligación económica; también implica acompañar, comprender y sostener emocionalmente a los hijos, especialmente cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad”, destacó la jueza en su resolución.

 

De este modo, tras no aprobar la solicitud, impuso que el sujeto lea el clásico libro, el cual transmite valores como el amor, la amistad y el cuidado de los vínculos, y que a fines de agosto se presente en el juzgado “para contar qué entendió y qué enseñanza se lleva”.

 

En el escrito, la jueza sostuvo que la sentencia, inédita en el país, “busca que el padre tome conciencia del impacto que sus decisiones tienen en la vida de sus hijos”.

 

“En este caso entendí que las obligaciones parentales no se cumplen solo con dinero, sino también con amor, comprensión y presencia. Por eso elegí que el padre leyera El Principito: para que recuerde que ‘lo esencial es invisible a los ojos’ y que lo esencial para sus hijos es su cuidado y afecto”, sostuvo Macarrein.

 

 

