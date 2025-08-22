Pelea en el fondo del mar: una langosta defendió a sus crías del robot del CONICET

A 1.883 metros de profundidad, en el corazón del Mar Argentino, la calma del ecosistema submarino se vio interrumpida por un inesperado enfrentamiento. Una langosta patagónica (Thymops birsteini) se convirtió en la protagonista de la jornada al defender ferozmente a sus crías de un intruso muy peculiar: el robot submarino ROV SuBastian, utilizado por científicos del CONICET y el Schmidt Ocean Institute en la expedición Talud Continental IV.

El episodio, transmitido en vivo por YouTube ante más de 70.000 espectadores, mostró cómo la “mamá langosta” detectó que el artefacto se acercaba demasiado a la roca donde se ocultaban sus ocho pequeñas crías. Primero las empujó con sus pinzas hacia el interior del refugio y luego, con un movimiento decidido, arremetió contra la base del robot, agitando el sedimento del lecho marino.

Todo comenzó cuando los investigadores intentaron recolectar un caracol posado sobre la roca que servía de hogar a la familia de crustáceos. Esa maniobra fue interpretada por la langosta como una amenaza directa y la reacción fue inmediata: pinzas abiertas, embestida frontal y repetidos golpes al ROV.

“¡Hay! ¡No! ¡Qué impresionante!”, se escuchó exclamar a uno de los científicos en plena transmisión. En el chat en vivo, los comentarios se multiplicaron con apodos como “Mamá Tenazas” o “La guerrera del Mar Argentino”. Otra usuaria bromeó: “Yo ya me imagino las remeras con mamá langosta diciendo: “Ya los rajé de acá” con una escarapela en el pecho”.

En medio de la transmisión, María Cristina Ojeda se preguntó: “La mamá langosta no se lastimó no?” Y enseguida, uno de los expertos del Conicet aclaró que la langosta no había sufrido ningún daño y que había retornado a su roca para seguir criando a sus pequeños.