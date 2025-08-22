Esquel, Argentina
Viernes 22 de Agosto de 2025
22 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Walter Torres se refirió al Plan Estratégico de Turismo 

El Secretario de Turismo de Esquel informó que iniciaron entrevistas para el Plan Estratégico de Turismo contratado por la municipalidad. Dijo que definirá el rumbo del desarrollo turístico de la ciudad.
El Secretario de Turismo, Deporte y Cultura de Esquel explicó que ya comenzaron las entrevistas para la elaboración del Plan Estratégico de Turismo contratado por la municipalidad. El proceso demandará al menos un año de trabajo y busca definir el rumbo del desarrollo turístico de la ciudad.

 


El Secretario de Turismo, Deporte y Cultura de la Municipalidad de Esquel se refirió a la implementación del Plan Estratégico de Turismo, contratado por el municipio. Explicó que el proceso ya está en marcha con las primeras entrevistas realizadas la semana pasada, y que los equipos encargados del plan volverán en los próximos días para continuar con la recolección de información y avanzar con el trabajo.

 


"Esto es un trabajo largo y creo que Esquel lo necesita para ver qué necesitamos hacer, hacia dónde tenemos que ir y qué herramientas utilizar", afirmó Torres.
El Secretario señaló que no hay un plazo estricto para obtener resultados, ya que el proceso es complejo y lleva tiempo, mencionando que podría tardar alrededor de un año o más en completarse. Aclaró también que el trabajo incluye numerosas reuniones, y que, debido a sus múltiples responsabilidades en tres áreas distintas, no siempre puede estar presente.

 

