Walter Torres se refirió al Plan Estratégico de Turismo 

El Secretario de Turismo, Deporte y Cultura de Esquel explicó que ya comenzaron las entrevistas para la elaboración del Plan Estratégico de Turismo contratado por la municipalidad. El proceso demandará al menos un año de trabajo y busca definir el rumbo del desarrollo turístico de la ciudad.



El Secretario de Turismo, Deporte y Cultura de la Municipalidad de Esquel se refirió a la implementación del Plan Estratégico de Turismo, contratado por el municipio. Explicó que el proceso ya está en marcha con las primeras entrevistas realizadas la semana pasada, y que los equipos encargados del plan volverán en los próximos días para continuar con la recolección de información y avanzar con el trabajo.



"Esto es un trabajo largo y creo que Esquel lo necesita para ver qué necesitamos hacer, hacia dónde tenemos que ir y qué herramientas utilizar", afirmó Torres.

El Secretario señaló que no hay un plazo estricto para obtener resultados, ya que el proceso es complejo y lleva tiempo, mencionando que podría tardar alrededor de un año o más en completarse. Aclaró también que el trabajo incluye numerosas reuniones, y que, debido a sus múltiples responsabilidades en tres áreas distintas, no siempre puede estar presente.