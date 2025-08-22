La vicepresidenta Victoria Villarruel visitó Río Mayo para su 90° aniversario

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, visitó la localidad de Río Mayo en el marco de su 90° aniversario y, en un emotivo discurso, afirmó: "Fui muy feliz viviendo en Río Mayo".



Villarruel, quien vivió en la ciudad durante su infancia, aseguró que el "recuerdo más querido de mi infancia" fue el tiempo que pasó en el Regimiento 37 del Ejército Argentino.

La vicepresidenta destacó que en Río Mayo conoció la vida en el "interior profundo de nuestra Argentina" y aprendió a amar la "grandeza silenciosa" de la estepa patagónica. Además, resaltó que asistió a una escuela pública y recibió una "educación de calidad" que le permitió reincorporarse sin problemas al regresar a la capital federal.

Villarruel también se refirió a las dificultades de vivir lejos de los centros urbanos, como la necesidad de viajar a Comodoro Rivadavia para ir al dentista o al médico, y aseguró que esa "adversidad" la hizo "amar aún más a la República Argentina".

"Soy chubutense por adopción, soy chubutense por elección", expresó la vicepresidenta, quien deseó que los 90 años de la localidad, "cimentados en esfuerzo, en dificultades vencidas, en adversidades superadas", sean un paso más hacia el futuro. Finalmente, agradeció al gobernador Ignacio Torres, al intendente Gustavo Loyaute y a los presentes por haber hecho de la celebración "algo inolvidable".



T.B