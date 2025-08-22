Sextorsión: apuntan a un detenido con múltiples condenas en Trelew

La División Policial de Investigaciones (DPI) llevó adelante un operativo en la Alcaldía Policial de Trelew, donde se encuentra alojado un interno con antecedentes penales, en el marco de una causa por sextorsión.

Durante el allanamiento, autorizado por la jueza Stella Eizmendi, se incautaron diez teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a peritajes para determinar su vinculación con la denuncia que originó la investigación.

Según fuentes del caso, una persona denunció haber recibido un mensaje a través de WhatsApp, mediante el cual fue engañada y extorsionada bajo amenazas relacionadas con contenido íntimo. A cambio de no difundir ese material, le exigieron el pago de $995.000.

La cuenta bancaria a la que debía transferirse el dinero estaría a nombre del sospechoso, quien actualmente cumple condena en la alcaldía. Las autoridades investigan si el interno dirigió el intento de extorsión desde el interior del penal o si actuó con cómplices externos.

El procedimiento fue coordinado por el Comisario Mario Ubiria y contó con el apoyo del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) y personal de la unidad penitenciaria. La investigación está en manos de la fiscal Anya Puchetta, quien ahora deberá analizar la información extraída de los dispositivos secuestrados.

R.G.