Milei criticó al Senado tras el rechazo de los decretos: "En octubre se va a terminar"

A través de su cuenta de X, el presidente Javier Milei criticó al Senado tras la decisión de rechazar los cinco decretos vinculados a la desregulación de organismos estatales y aprobar la ley de financiamiento universitario. Según indicó, estas resoluciones representan un intento de “destruir el programa económico”.

El mandatario nacional apuntó contra los legisladores y los tildó de cínicos: “El mismo día que los honorables senadores votan leyes para destruir el programa económico que van a empobrecer a los argentinos, se vuelven a aumentar el sueldo, como lo han hecho durante todo el año”, expresó en referencia al incremento de las dietas aprobado en la Cámara alta.

Los legisladores y los empleados del Congreso percibirán más de $10,2 millones brutos a partir de noviembre. Para el Presidente, esta decisión equivale a “escupir en la cara de los argentinos que tanto esfuerzo han hecho para salir adelante”.

Milei reiteró la importancia del “sacrificio” social para sostener su plan económico y vinculó la situación política con las próximas elecciones legislativas. “Una vergüenza que esperemos que en octubre se va a terminar”, concluyó.

C.S.