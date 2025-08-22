-1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 22 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Javier Milei
22 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Milei criticó al Senado tras el rechazo de los decretos: "En octubre se va a terminar"

Los senadores sancionaron este jueves la ley de Financiamiento Universitario y rechazaron cinco decretos presidenciales vinculados a la desregulación de organismos públicos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

A través de su cuenta de X, el presidente Javier Milei criticó al Senado tras la decisión de rechazar los cinco decretos vinculados a la desregulación de organismos estatales y aprobar la ley de financiamiento universitario. Según indicó, estas resoluciones representan un intento de “destruir el programa económico”.

 

El mandatario nacional apuntó contra los legisladores y los tildó de cínicos: “El mismo día que los honorables senadores votan leyes para destruir el programa económico que van a empobrecer a los argentinos, se vuelven a aumentar el sueldo, como lo han hecho durante todo el año”, expresó en referencia al incremento de las dietas aprobado en la Cámara alta.

 

Los legisladores y los empleados del Congreso percibirán más de $10,2 millones brutos a partir de noviembre. Para el Presidente, esta decisión equivale a “escupir en la cara de los argentinos que tanto esfuerzo han hecho para salir adelante”.

 

Milei reiteró la importancia del “sacrificio” social para sostener su plan económico y vinculó la situación política con las próximas elecciones legislativas. “Una vergüenza que esperemos que en octubre se va a terminar”, concluyó.

 

 

 

C.S.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel, desarticularon un "punto de venta" de estupefacientes tras un allanamiento
2
 "Pedimos justicia y que quede firme la sentencia"
3
 Energía eléctrica: corte programado para el viernes
4
 Asesinato de José Crettón: ¿Cómo cumplen la prisión perpetua Napal y Peinipil?
5
 La Hoya se viste de blanco en una nueva jornada de nieve
1
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
2
 Vuelo Esquel - Córdoba: “Una oportunidad histórica para el turismo en Chubut”
3
 Luque recorrió la Expo Turismo en Comodoro y apuntó contra las políticas nacionales
4
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
5
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -