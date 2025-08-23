Apoyo escolar gratuito en Esquel: la Municipalidad ofrece clases y talleres en sedes vecinales.

La Dirección de Educación de la Municipalidad de Esquel, a través de su Programa de Apoyo a la Educación, ofrece una serie de actividades de apoyo escolar, alfabetización y talleres para niños, jóvenes y adultos. Las actividades, que se realizan de forma gratuita en distintas sedes vecinales y organizaciones, están coordinadas por estudiantes de carreras de Educación Superior. El programa busca acompañar las trayectorias escolares en todos los niveles.
Apoyo escolar
-
Todas las áreas para Nivel Primario y Adultos:
-
Miércoles de 15:30 a 17:30, en Sede Vecinal Baden.
-
-
Todas las áreas para Nivel Primario y Secundario:
-
Sábado de 10:00 a 12:00, en Sede Vecinal Los Sauces.
-
Viernes de 16:00 a 18:00, en Club Deportivo Estación.
-
-
Matemática para Nivel Primario y Secundario:
-
Lunes de 15:00 a 17:00, en Biblioteca Tolkeyen (Malvinas Argentinas 1850).
-
-
Ciencias Naturales y Lectoescritura para Nivel Primario:
-
Martes de 16:00 a 18:00, en Biblioteca Tolkeyen (Malvinas Argentinas 1850).
-
-
Todas las áreas para Nivel Primario:
-
Miércoles de 16:30 a 18:30, en Sede Vecinal Cañadón de Borquez.
-
-
Ciencias Sociales para Nivel Secundario:
-
Lunes de 16:00 a 18:00, en Biblioteca Tolkeyen (Malvinas Argentinas 1850).
-
-
Inglés para Nivel Primario y Secundario:
-
Viernes de 16:00 a 18:00, en Club Deportivo Estación.
-
Alfabetización de Adultos
-
Lunes y Martes de 10:00 a 12:00: Biblioteca Tolkeyen (Malvinas Argentinas 1850).
-
Lunes y Martes de 14:00 a 16:00: Sede Vecinal Baden.
-
Miércoles de 14:00 a 16:00: Consejo de la Mujer (San Martín y Mitre).
-
Viernes de 16:00 a 18:00: Club Deportivo Estación.
Talleres Educativos
-
Yoga Integral para Jóvenes y Adultos: Viernes de 11:30 a 12:30, en Sede "Malvinas Argentinas".
-
Juegos y Recreación para Niños/as: Jueves de 14:00 a 16:00, en Sede Vecinal "28 de Junio".
-
Corte y Costura: Martes de 16:30 a 18:30, en Cáritas Parroquia "Ma. de los Ángeles".
F.P