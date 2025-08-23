Apoyo escolar gratuito en Esquel: la Municipalidad ofrece clases y talleres en sedes vecinales.

La Dirección de Educación de la Municipalidad de Esquel, a través de su Programa de Apoyo a la Educación, ofrece una serie de actividades de apoyo escolar, alfabetización y talleres para niños, jóvenes y adultos. Las actividades, que se realizan de forma gratuita en distintas sedes vecinales y organizaciones, están coordinadas por estudiantes de carreras de Educación Superior. El programa busca acompañar las trayectorias escolares en todos los niveles.

Apoyo escolar

Todas las áreas para Nivel Primario y Adultos: Miércoles de 15:30 a 17:30, en Sede Vecinal Baden.

Todas las áreas para Nivel Primario y Secundario: Sábado de 10:00 a 12:00, en Sede Vecinal Los Sauces. Viernes de 16:00 a 18:00, en Club Deportivo Estación.

Matemática para Nivel Primario y Secundario: Lunes de 15:00 a 17:00, en Biblioteca Tolkeyen (Malvinas Argentinas 1850).

Ciencias Naturales y Lectoescritura para Nivel Primario: Martes de 16:00 a 18:00, en Biblioteca Tolkeyen (Malvinas Argentinas 1850).

Todas las áreas para Nivel Primario: Miércoles de 16:30 a 18:30, en Sede Vecinal Cañadón de Borquez.

Ciencias Sociales para Nivel Secundario: Lunes de 16:00 a 18:00, en Biblioteca Tolkeyen (Malvinas Argentinas 1850).

Inglés para Nivel Primario y Secundario: Viernes de 16:00 a 18:00, en Club Deportivo Estación.



Alfabetización de Adultos

Lunes y Martes de 10:00 a 12:00: Biblioteca Tolkeyen (Malvinas Argentinas 1850).

Lunes y Martes de 14:00 a 16:00: Sede Vecinal Baden.

Miércoles de 14:00 a 16:00: Consejo de la Mujer (San Martín y Mitre).

Viernes de 16:00 a 18:00: Club Deportivo Estación.

Talleres Educativos

Yoga Integral para Jóvenes y Adultos: Viernes de 11:30 a 12:30, en Sede "Malvinas Argentinas".

Juegos y Recreación para Niños/as: Jueves de 14:00 a 16:00, en Sede Vecinal "28 de Junio".

Corte y Costura: Martes de 16:30 a 18:30, en Cáritas Parroquia "Ma. de los Ángeles".

