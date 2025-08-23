Esquel, Argentina
Sabado 23 de Agosto de 2025
23 de Agosto de 2025
Continúa la agenda deportiva en Esquel con partidos de rugby y futsal

El Club Esquel Rugby Club y la Escuela 112 serán sedes de los encuentros de esta tarde
La agenda deportiva de Esquel se mantiene activa durante la tarde de hoy con una variedad de eventos en diferentes disciplinas. Después del mediodía, las actividades incluyen rugby, futsal y la continuación de un torneo de pádel clasificatorio.

 

 

A partir de las 13:00 horas, los amantes del rugby podrán disfrutar de dos encuentros en el Esquel Rugby Club: a las 13:00, se enfrentarán Dogos y Trevelin en la categoría Rugby Seven Femenino, y a las 14:00, será el turno del Rugby Classic con el partido entre Dogos y Parc.

 

 

Para quienes prefieren el futsal, habrá dos partidos en diferentes sedes. El Futsal AFE se jugará a las 13:00 en la Escuela 112, mientras que la Liga de Futsal tendrá un partido a las 16:00 en el Club San Martín.

 

 

F.P

 

