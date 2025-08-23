Continúa la agenda deportiva en Esquel con partidos de rugby y futsal

La agenda deportiva de Esquel se mantiene activa durante la tarde de hoy con una variedad de eventos en diferentes disciplinas. Después del mediodía, las actividades incluyen rugby, futsal y la continuación de un torneo de pádel clasificatorio.

A partir de las 13:00 horas, los amantes del rugby podrán disfrutar de dos encuentros en el Esquel Rugby Club: a las 13:00, se enfrentarán Dogos y Trevelin en la categoría Rugby Seven Femenino, y a las 14:00, será el turno del Rugby Classic con el partido entre Dogos y Parc.

Para quienes prefieren el futsal, habrá dos partidos en diferentes sedes. El Futsal AFE se jugará a las 13:00 en la Escuela 112, mientras que la Liga de Futsal tendrá un partido a las 16:00 en el Club San Martín.

F.P