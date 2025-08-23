El frío continúa en Esquel: el pronóstico para el sábado 23 de agosto

El pronóstico del tiempo para hoy, sábado 23 de agosto, en Esquel indica una jornada fresca con una alta probabilidad de lluvias débiles. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 1°C y una máxima de 6°C, con sensaciones térmicas que podrían llegar a los -2°C.

Se esperan lluvias débiles a lo largo del día, con una probabilidad que se incrementará a medida que avance la jornada.



La probabilidad de precipitación comenzará en un 30% por la mañana y subirá al 50% por la tarde, llegando a un 90% en la noche.

Los vientos soplarán del noroeste con ráfagas que podrían alcanzar hasta 63 km/h, especialmente durante la noche.



El cielo se mantendrá cubierto durante la mayor parte del día.



