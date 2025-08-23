-1°
Esquel, Argentina
Sabado 23 de Agosto de 2025
23 de Agosto de 2025
El frío continúa en Esquel: el pronóstico para el sábado 23 de agosto

El pronóstico indica un aumento en la probabilidad de precipitaciones a lo largo del día, alcanzando el 90% por la noche.
El pronóstico del tiempo para hoy, sábado 23 de agosto, en Esquel indica una jornada fresca con una alta probabilidad de lluvias débiles. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 1°C y una máxima de 6°C, con sensaciones térmicas que podrían llegar a los -2°C.

 

Se esperan lluvias débiles a lo largo del día, con una probabilidad que se incrementará a medida que avance la jornada.

La probabilidad de precipitación comenzará en un 30% por la mañana y subirá al 50% por la tarde, llegando a un 90% en la noche.

 

Los vientos soplarán del noroeste con ráfagas que podrían alcanzar hasta 63 km/h, especialmente durante la noche.

El cielo se mantendrá cubierto durante la mayor parte del día.

T.B

 

