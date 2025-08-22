Rige alerta amarilla por nevadas intensas para el domingo en la cordillera de Chubut

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Chubut, informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nevadas que alcanzará diversas zonas cordilleranas de la provincia a partir del domingo 24 de agosto.

Según el parte oficial, se esperan nevadas de intensidad variable, algunas de las cuales podrían ser localmente intensas, con acumulaciones estimadas entre 20 y 40 centímetros, aunque en ciertos sectores se podrían superar estos valores.

Las áreas afectadas por este fenómeno serán: Cordillera de Cushamen, Cordillera de Futaleufú, Cordillera de Languiñeo y Cordillera de Tehuelches

Desde Protección Ciudadana recomiendan a la población tomar precauciones, especialmente al momento de circular por rutas o caminos de montaña, y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Ante cualquier emergencia o consulta, la ciudadanía puede comunicarse con el organismo al 0800-666-2447.

