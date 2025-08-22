-1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 22 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 clima Chubut
22 de Agosto de 2025
clima |
Por Redacción Red43

Rige alerta amarilla por nevadas intensas para el domingo en la cordillera de Chubut

El Servicio Meteorológico Nacional advierte por acumulación de nieve entre 20 y 40 cm en varias zonas cordilleranas de la provincia. El fenómeno afectará desde la mañana-mediodía del domingo 24 de agosto.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Chubut, informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nevadas que alcanzará diversas zonas cordilleranas de la provincia a partir del domingo 24 de agosto.

 

Según el parte oficial, se esperan nevadas de intensidad variable, algunas de las cuales podrían ser localmente intensas, con acumulaciones estimadas entre 20 y 40 centímetros, aunque en ciertos sectores se podrían superar estos valores.

 

Las áreas afectadas por este fenómeno serán: Cordillera de Cushamen, Cordillera de Futaleufú, Cordillera de Languiñeo y Cordillera de Tehuelches

 

Desde Protección Ciudadana recomiendan a la población tomar precauciones, especialmente al momento de circular por rutas o caminos de montaña, y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

 

Ante cualquier emergencia o consulta, la ciudadanía puede comunicarse con el organismo al 0800-666-2447.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel, desarticularon un "punto de venta" de estupefacientes tras un allanamiento
2
 "Pedimos justicia y que quede firme la sentencia"
3
 Energía eléctrica: corte programado para el viernes
4
 Asesinato de José Crettón: ¿Cómo cumplen la prisión perpetua Napal y Peinipil?
5
 La Hoya se viste de blanco en una nueva jornada de nieve
1
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
2
 Vuelo Esquel - Córdoba: “Una oportunidad histórica para el turismo en Chubut”
3
 Luque recorrió la Expo Turismo en Comodoro y apuntó contra las políticas nacionales
4
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
5
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -