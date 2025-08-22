Allanamiento y operativo cerrojo: Un hombre armado desató un importante operativo policial

Un importante procedimiento policial se llevó adelante en la tarde de este jueves en el Loteo Kritz, sobre la Ruta Nacional 40, luego de que personal de la Comisaría de la Mujer de Epuyén realizara un allanamiento en una casilla rodante en el marco de una causa por abuso de armas y amenazas con arma blanca.

El operativo, iniciado cerca de las 16:15 horas, resultó negativo en el domicilio inspeccionado. Sin embargo, las pesquisas posteriores permitieron establecer que el hombre sindicado se había retirado de la localidad a bordo de una Toyota Hilux, cargando sus pertenencias y dejando las llaves de la casilla a un conocido.

Persecución y operativo cerrojo

Ante la fuga, se organizó un operativo cerrojo con la colaboración de las comisarías de San Martín, Tecka, Río Pico y Gobernador Costa.

A las 17:45 horas, el vehículo fue detectado en la localidad de Gobernador Costa, donde su conductor desobedeció la orden de detenerse e intentó escapar realizando una maniobra en “U”. Inmediatamente se inició una persecución con apoyo de efectivos de San Martín, que lograron ubicar la camioneta dentro del ejido urbano.

Finalmente, tras un despliegue coordinado, el rodado fue interceptado y su conductor, único ocupante, quedó identificado.

Secuestro de armas de fuego y municiones

Con la autorización de la Dra. Silvana Vélez, se procedió a la requisa del vehículo, donde se encontraron:

1 pistola Glock 34 calibre 9x19 con dos cargadores vacíos de 17 municiones y pistolera.

1 arma larga calibre .270 marca Tikka con mira telescópica ME OPTA 30x15x50.

45 cartuchos calibre 9mm marca Magtech.

22 cartuchos calibre .270 marca CBC.

Todo el material fue secuestrado y trasladado a sede policial.

El sospechoso quedó imputado

El sujeto quedó imputado en la causa judicial en curso, vinculado a los hechos de abuso de armas y amenazas, mientras continúan las investigaciones bajo la órbita judicial.

O.P