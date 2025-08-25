Ventas de terrenos ilegales: alertan sobre estafas

Desde el municipio aseguran que se han detectado anuncios de ventas de terrenos ocupados de forma ilegal en las redes sociales. Aseguran que el gobierno municipal no se reconoce ni certifica este tipo de operaciones de compra-venta en ocupaciones ilegales de terrenos, dado que no poseen respaldo legal.

Agregan que este tipo de operaciones no tendrán el aval municipal, y que para evitar cualquier tipo de estafas, se debe consultar en las oficinas de Tierras Fiscales ubicadas en San Martín 641 ante la posibilidad de realizar cualquier tipo de inversión.

E.B.W.