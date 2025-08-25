13°
11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 25 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 economia EsquelestafasTerrenos
25 de Agosto de 2025
economia |
Por Redacción Red43

Ventas de terrenos ilegales: alertan sobre estafas

Desde la Municipalidad de Esquel solicitan precaución con la compra de propiedades no reguladas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Desde el municipio aseguran que se han detectado anuncios de ventas de terrenos ocupados de forma ilegal en las redes sociales. Aseguran que el gobierno municipal no se reconoce ni certifica este tipo de operaciones de compra-venta en ocupaciones ilegales de terrenos, dado que no poseen respaldo legal.

 

Agregan que este tipo de operaciones no tendrán el aval municipal, y que para evitar cualquier tipo de estafas, se debe consultar en las oficinas de Tierras Fiscales ubicadas en San Martín 641 ante la posibilidad de realizar cualquier tipo de inversión.

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Ariel Fabián Barrientos Gallardo QEPD
2
 Carlos Omar Vidal QEPD
3
 Fuerte choque en Esquel: Dos efectivos policiales permanecen internados por lesiones
4
 La discusión por un cigarrillo que terminó con hombre muerto de varias puñaladas
5
 Una pareja muerta dentro de un auto abandonado: el misterio que esconden las ramas de un árbol
1
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
2
 Vuelo Esquel - Córdoba: “Una oportunidad histórica para el turismo en Chubut”
3
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
4
 Gran festejo del Día de las Infancias en el merendero "Nueva Luz de Valle Chico"
5
 La diputada Ana Clara Romero detalló las gestiones de la Provincia frente a Nación
Economía
economia |
Por Red43 -
economia |
Por Red43 -
Economía
economia |
Por Red43 -
economia |
Por Red43 -
Economía
economia |
Por Red43 -
economia |
Por Red43 -