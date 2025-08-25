Habrá corte de agua en Trevelin este martes

25 de Agosto de 2025
Este martes 26 de agosto se realizará un corte en el servicio de agua potable para ejecutar trabajos en la intersección de Azparren Hnos. y Av. San Martín, informaron desde la Cooperativa 16 de Octubre.
Las tareas consisten en el empalme de un caño de PVC Ø110, correspondiente a la obra de renovación de red que se viene desarrollando en diversas etapas.
El corte será de 9:00 a 14:00 horas. El sistema demorará unas horas en recuperar la presión normal.
Las zonas afectadas serán:
-Av San Martin
-Dr Castro
-30 de abril
-Plennydd williams
-Zona aledaña afectada a baja presión
