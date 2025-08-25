11°
11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 25 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad TrevelinCoop 16
25 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Habrá corte de agua en Trevelin este martes

Será para ejecutar trabajos en la intersección de Azparren Hnos. y Av. San Martín, según indicó la Cooperativa 16 de Octubre.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este martes 26 de agosto se realizará un corte en el servicio de agua potable para ejecutar trabajos en la intersección de Azparren Hnos. y Av. San Martín, informaron desde la Cooperativa 16 de Octubre.

 

Las tareas consisten en el empalme de un caño de PVC Ø110, correspondiente a la obra de renovación de red que se viene desarrollando en diversas etapas.

 

El corte será de 9:00 a 14:00 horas. El sistema demorará unas horas en recuperar la presión normal. 

 

Las zonas afectadas serán:

 

-Av San Martin 

 

-Dr Castro 

 

-30 de abril

 

-Plennydd williams

 

-Zona aledaña afectada a baja presión

 

 

 

C.S.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Fuerte choque entre un patrullero y un auto en Esquel: Cuatro personas resultaron heridas
2
 Destino fatal: Una familia de Chubut murió en un accidente cerca de Pehuajó
3
 QEPD Carlos Alcides Murua
4
 Un corte imprevisto dejó sin luz a gran parte de Esquel
5
 Carlos Omar Vidal QEPD
1
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
2
 Vuelo Esquel - Córdoba: “Una oportunidad histórica para el turismo en Chubut”
3
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
4
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
5
 Gran festejo del Día de las Infancias en el merendero "Nueva Luz de Valle Chico"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -