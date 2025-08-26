La llevó muerta 100 kilómetros dentro del auto y después se quitó la vida: fin del misterio

Un llamado alertó este domingo a los efectivos policiales, por un auto sospechoso en un camino rural cercano a la Ruta Nacional N° 8. Al llegar al lugar, se encontraron con un hombre y una mujer muertos en el interior. De inmediato se dio intervención a la Justicia y en las últimas horas se conocieron escalofriantes detalles de lo que fue un femicidio seguido de suicidio. El auto estaba bajo un árbol, cubierto por sus hojas.

Según trascendió, los cuerpos de Florencia Revah de 31 años y Esteban Alejandro Suárez de 41 años, fueron encontrados dentro de un Chevrolet Onix blanco, estacionado bajo un árbol y sin patentes visibles, en la ciudad de San Antonio de Areco. Eran pareja y convivieron en una casa en General Pacheco, Tigre, hasta que ella lo denunció por violencia de género. Finalmente, él se mudó a otra vivienda, también en la misma localidad.

El hecho fue catalogado como un femicidio seguido de suicidio, según fuentes de la investigación. La relación entre Florencia y Esteban era, según allegados, "complicada y marcada por la violencia". En las últimas horas, salieron a la luz reveladores detalles del vínculo que tenían y cómo era ella.

La madre de la joven declaró ante la Fiscalía de Mercedes que, además de la denuncia por violencia de género, Suárez contaba con una solicitud de prohibición de acercamiento, cese de actos de perturbación y exclusión, medidas que databan de abril pasado.

Según los testimonios de su entorno, Florencia era una mujer trabajadora y dedicada, que hasta hace unos años vendía autos en un reconocido concesionario de la Avenida Del Libertador, en la Ciudad de Buenos Aires. En tanto, Suárez trabajaba en una casa de cambio.

“A los tumbos, la pareja habría vuelto antes de fin de año. Suárez era un tipo muy celoso, la vigilaba constantemente y casi no la dejaba tener redes sociales. Creo que ella tuvo que inventarse una cuenta de incógnito, que él no supiera. Ella era muy linda, buena compañera y muy eficiente en el trabajo", contaron allegados.

"Yo la conocí hace unos ocho años y sabía de una relación sentimental anterior, que también estaba contaminada. Un vínculo tóxico. Ella se iba del trabajo derecho a su casa, para que no se enojara su ex. No puedo creer lo que le pasó, aunque tampoco sorprende tanto. No se lo merecía", sumó.

De acuerdo con los testimonios recolectados, Revah y Suárez mantenían un vínculo desde hacía varios años, aunque en el último tiempo la relación se había tornado inestable.

Un dato clave aportado por fuentes del caso es que el femicidio no sucedió en Areco, sino que él la llevó muerta en el auto durante unos 100 kilómetros. La reconstrucción de las últimas horas indica que Suárez pasó por los peajes de Larena y Solís de la Ruta 8 entre las 7:10 y las 10:15 de la mañana del domingo. Más de tres horas de diferencia entre un peaje y otro que está en apenas 40 kilómetros.

"La escena primaria del homicidio de Revah no habría sido el automóvil donde fueron hallados su cuerpo y el de su pareja", explicaron los voceros consultados.

En este sentido, los investigadores judiciales realizaron allanamientos en la casa de Suárez en Tigre, para determinar si se trató de la escena primaria del crimen, pero el resultado del procedimiento fue negativo. Ahora, los investigadores buscan pruebas para determinar dónde fue el homicidio. Las pericias de los celulares y el análisis de cámaras de seguridad de la autopista serán determinantes para reconstruir las últimas horas de la pareja.