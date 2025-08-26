Joaquín Arbe: "Más de la mitad de mi vida al atletismo"

Joaquín Arbe el reconocido atleta de Esquel, quien a sus 35 años le ha dedicado más de la mitad de su vida al deporte. A pesar de los desafíos que trae el alto rendimiento, como una reciente carrera en Buenos Aires en la que tuvo que abandonar, el deportista destaca que su pasión sigue intacta y ya se prepara para un nuevo desafío.

Arbe, quien dijo que no se considera un "atleta elite" por las dificultades que tiene para mantener una rutina estricta de cuidados y entrenamientos, afirmó que el deporte lo ha ayudado a conocer muchos lugares y a hacer grandes amigos. Sobre su último desempeño en la media maratón de Buenos Aires, el atleta explicó que no se sintió bien físicamente y prefirió dejar la carrera en el kilómetro 7.

Sin embargo, ya se prepara para su próximo objetivo: mejorar su marca personal en el maratón de Buenos Aires dentro de cuatro semanas, con el fin de establecer un nuevo récord argentino.

Juegos de Montaña: un incentivo para los jóvenes

El deportista se mostró entusiasmado con la primera edición de los Juegos de Montaña, un evento que espera que se mantenga y crezca con el tiempo.

Arbe señaló que Esquel es una ciudad con un gran potencial deportivo, con muchos atletas que han llegado a un nivel mundial y a los Juegos Olímpicos. Por ello, consideró que la competencia es una excelente iniciativa para motivar a las nuevas generaciones a sumarse al deporte.

Para incentivar la actividad física en la ciudad, Arbe propuso la realización de más carreras de bici, duatlones y eventos de atletismo. Además, aprovechó para invitar a la comunidad a participar del Trail de 21k y 7k que se llevará a cabo en la laguna La Zeta.

A su vez, Arbe se mostró feliz de poder devolver a la comunidad todo lo aprendido a lo largo de su carrera deportiva. Ahora, el atleta está a cargo de una escuelita barrial de atletismo, donde busca transmitir sus conocimientos y motivar a los jóvenes a que se sumen a la actividad.

F.P