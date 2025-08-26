Campaña solidaria en Esquel: Todos por la Zenobia

Esta campaña solidaria es una iniciativa ciudadana impulsada por el grupo Amigos Solidarios de Esquel, fundado hace más de 20 años por Franco Peláez. Este grupo, reconocido por su trabajo desinteresado, busca generar una red de apoyo para Zenobia, una vecina de la ciudad que necesita ayuda para mejorar su calidad de vida.

Una cocina que funcione a leña de ñire

Una de las principales necesidades es una cocina, ya que Zenobia está acostumbrada a cocinar a leña y no sabe usar cocinas a gas. Además, se están recolectando fondos en Casa Martin para cubrir otras necesidades como elementos de cocina, y ropa de talle XL en colores oscuros, preferentemente faldas negras y remeras negras. También se está pidiendo colaboración con leña de ñire, específicamente a pedido de ella. Franco Peláez destacó que la campaña se enfoca únicamente en ayudar colectivamente a Zenobia, fomentando la participación de la comunidad y la empatía entre vecinos. "No tenemos bandera política, solo buscamos generar valores como la solidaridad y el mirar al otro", afirmó Peláez, y añadió que este tipo de acciones busca demostrar que la ayuda puede surgir de la propia comunidad.

Una vecina protagonista

Zenobia Isabel Alarcón es una vecina muy conocida de Esquel, tiene 68 años y reside en la calle Alsina en Esquel. Se ha convertido en una figura muy querida y reconocida por la comunidad. Se la suele ver en marchas, en lugares concurridos como el Hospital y en calles céntricas de la ciudad.

Es importante destacar que Zenobia no está en situación de abandono. Cuenta con una cuidadora, recibe su pensión, y es asistida por Etelvina Lara, vecina de ella e integrante de Cáritas, quien la acompaña y le brinda ayuda en algunas tareas, como cortar la leña. Además, se la lleva a almorzar con ella los domingos. La asistencia que recibe está condicionada a lo que ella permite, debido a su diagnóstico de esquizofrenia y retraso madurativo, que limitan el nivel de intervención que se puede realizar. vive sola. Para calefacción y cocinar por ahora cuenta sólo con una estufa a leña, en la cual el humo sale por los costados y cuenta con otras imperfecciones.



La campaña de Amigos Solidarios de Esquel, que ha participado en numerosas iniciativas como la construcción del techo del comedor "El Buen Samaritano" y la distribución de más de 650 millones de pesos en mercadería de Granix, continúa demostrando su compromiso con la comunidad. En esta ocasión, la convocatoria es a la solidaridad para que entre todos, se pueda ayudar a Zenobia a vivir mejor.

Para quien desee colaborar: El alias es todosporsenobia, y el CBU 4530000800012189952874. Está a nombre de Sandra Ortiz de billetera Naranja X o contactarse con el numero 2945 - 638928 (Etelvina)

E.B.W.