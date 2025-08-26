Trevelin: a partir del lunes Peralta no estaría más al frente de la Dirección de Turismo

Está confirmado que el Secretario de Turismo del Municipio de Trevelin deja su puesto el lunes en un acuerdo en común con el Intendente Héctor Ingram.

Según se conoció, Peralta seguirá trabajando en pos de la promoción del Pueblo del Molino. En cuanto a las próximas elecciones se respetarían los resultados de las internas partidarias y se trabajará en forma conjunta de cara a octubre.

Además, según trascendidos, María Emilia Perrone ya no estaría más ocupando su puesto como Secretaria de Gabinete.

E.B.W.