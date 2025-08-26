“Dejamos todo en cada partido y fue un premio mayor haber llegado hasta acá”

Tuvo un buen campeonato. Fue importante en cada uno los encuentros que jugó La 16 de Rawson en el torneo de futsal femenino de Paso de Indios. Ellas también tenían sensaciones encontradas porque una de las integrantes de esta familia no la está pasando bien de salud.

Y Agustina López tuvo, además de una gran actuación en la final, la lucidez de hablar sobre ese momento difícil que pasó el equipo de Rawson.

“Disfruté del campeonato, pero en verdad con mucha nostalgia, con un montón de emociones diría yo, más que nada por las chicas”.

Claro es que La 16 de Rawson no estaba en su mejor momento anímico. Una integrante de esta familia está internada y hasta último momento no sabían si se presentaban a jugar en el torneo de Futsal Femenino en Paso de Indios.

Fueron las ultimas campeonas en el 2023 (en el 2024 no se jugó). No podían fallar y no solo no fallaron, sino que jugaron con el alma, con el corazón y lograron el bicampeonato.

Salieron campeonas. Merecidamente campeonas, más sabiendo el rival que tenían enfrente, porque Panteras de Trelew no se las hizo para nada fácil.

“Hasta último momento no sabíamos si veníamos a Paso de Indios, porque, como se sabe, parte de la familia, una de las hermanas de las chicas está internada y bueno, al mejorar su salud ella misma nos dijo que vayamos, que hay que dejarlo todo y bueno, vinimos por ella”.

Y salieron campeonas, tras derrotar a Panteras de Trelew por 3 a 1.

“Dejamos todo en cada partido porque sabemos lo que cuesta y la verdad es un premio mayor haber llegado hasta acá, sinceramente”.

“Le dedicamos el título a Nati, a la familia, a la familia que está allá, que estuvieron en cada detalle desde que vinimos".

Claro que Agustina López también destacó que el título va dedicada a su familia y sobre todo a su papá

“Yo le dedico esta victoria en especial a mi familia, a mi papá que lo perdí este año. En verdad es mucha la emoción. Estoy re contenta, más que nada por las chicas y bueno, agradecerles los refuerzos que vinieron para acompañarnos”.

¿Y qué es para vos La 16?

Sin dudas, es mi familia. Yo las conocí a las chicas y desde ahí me recibieron con los brazos abiertos. Ellas estuvieron conmigo en cada momento difícil para mí y para mi familia.

“Ellas son todos, son mis amigas, son mis hermanas, yo me siento parte de ellas y ellas me hicieron sentir parte de ellas”.