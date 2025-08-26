"Estamos muy agradecidas con la gente de Paso de Indios"

Su cara demostraba que algo no estaba bien. El título fue un bálsamo para ella, pero lo festejó a medias. Es que Marcia tenía el cuerpo en Paso de Indios, pero su corazón estaba en la costa chubutense. Una integrante de la gran familia de La 16 sigue internada: Naty, una de sus hermanas.

Mejora de a poquito, pero al verle la cara a Marcia noté su dispersión en la nota y la preocupación por la salud de su hermana.

Marcia Orozco tuvo un buen campeonato. Destacó que fueron las mejores del torneo, habló maravillas de la “Joyita” Toledo y tuvo palabras de agradecimientos para con la gente de Paso de Indios, quienes la hicieron sentir muy bien.