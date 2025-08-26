12°
26 de Agosto de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

"Estamos muy agradecidas con la gente de Paso de Indios"

Lo señaló Marcia Orozco, una de las referentes de La 16 de Rawson
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Su cara demostraba que algo no estaba bien. El título fue un bálsamo para ella, pero lo festejó a medias. Es que Marcia tenía el cuerpo en Paso de Indios, pero su corazón estaba en la costa chubutense. Una integrante de la gran familia de La 16 sigue internada: Naty, una de sus hermanas.

 

Mejora de a poquito, pero al verle la cara a Marcia noté su dispersión en la nota y la preocupación por la salud de su hermana.

 

Marcia Orozco tuvo un buen campeonato. Destacó que fueron las mejores del torneo, habló maravillas de la “Joyita” Toledo y tuvo palabras de agradecimientos para con la gente de Paso de Indios, quienes la hicieron sentir muy bien.

 

 

