Martes 26 de Agosto de 2025
26 de Agosto de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Chefs de Esquel representarán a Chubut en la final del Torneo Federal de Chefs en Buenos Aires

Con el acompañamiento de la Municipalidad de Esquel y el sector gastronómico, el emprendimiento local "Hecho en Casa" estará en la final del Torneo Federal de Chefs
Por Redacción Red43

Desde la Dirección de Desarrollo Productivo y Emprendedurismo, Paula Botto celebró este logro y reafirmó el compromiso del municipio en apoyar a los talentos locales: “Acompañamos a esta dupla local no solo porque compiten a nivel nacional, sino porque visibilizan lo mejor de nuestra gastronomía, lo que produce nuestra tierra y el trabajo de nuestros emprendedores. Esto también es turismo, es identidad y es desarrollo productivo”.

 

 

Botto destacó la importancia de la sinergia entre cocineros, productores locales y el sector turístico para proyectar a Esquel como un destino gastronómico de alto nivel. “Estos concursos son espacios donde se ve lo valioso de nuestras recetas y el potencial de nuestros comercios”, agregó, destacando el rol de Hecho en Casa como ejemplo de crecimiento y diversificación.

 

 

En tanto, Lilia Kinsella, referente local de FEHGRA, recordó que el torneo se realiza todos los años en el marco de HOTELGA, una de las ferias de hotelería y gastronomía más importantes del país. “Siempre fue un deseo tener representantes de Esquel en este torneo”, dijo, y añadió que “con gran orgullo, despedimos a Manuel y Verónica rumbo a la final en Buenos Aires. Ellos competirán el jueves por la mañana entre los equipos seleccionados de todo el país”.

 

 

Por su parte, el chef Manuel Vázquez compartió detalles sobre el enfoque del equipo para esta etapa final. “Queremos mostrar lo mejor de nuestra región: llevamos capón, miel, azafrán, trucha, vinos, frutas y flores de productores de Esquel y Trevelin. Incluso algunas cosas recolectadas por nosotros mismos”, explicó y resaltó que representan “a toda la provincia, así que vamos a incluir productos de mar y de la estepa. Pero el 70% de lo que cocinaremos es de acá. La consigna del torneo es la misma para todos: un plato principal con dos guarniciones y una salsa, además de un plato bocado.

 

 

Ofrecen cortes de carne como bondiola o bife de chorizo, pero también se permite llevar productos propios, que es lo que elegimos hacer”.

 

 

Finalmente, Botto, apuntó que es fundamental “seguir acompañando estos procesos donde se ve reflejado el trabajo colectivo y el orgullo por lo que somos y producimos”.

 

 

