10°
14°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 27 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
27 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Le negaron una cerveza fiada y rompió una caramelera del local

Ocurrió en la noche de ayer martes. El hombre violento atacó con ladrillos la vidriera de la verdulería.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Dirección de Seguridad de la Policía del Chubut, informó lo ocurrido en la Unidad Regional de Trelew,

 

A las 22:30 horas de la noche de ayer, la Comisaria Cuarta de dicha localidad tomó conocimiento desde el Comando Radioeléctrico, que en Cadfan Hugues N°57 (verdulería) se habría producido un daño y el presunto autor se encontraría en el lugar en estado de ebriedad.  

 


Personal policial arriba al lugar divisa a presunto autor en descampado ubicado frente a la verdulería y al entrevistarse con damnificado indica que sería el sujeto que le ocasionó daños en el interior del negocio.

 


El denunciante refiere que en circunstancias de encontrarse trabajando, se hace presente el masculino quien saca una botella de cerveza de la heladera y consulta si podía llevársela fiada, a lo que el dueño le responde que no y el sujeto daña la caramelera del comercio.

 

Posteriormente comienzan a forcejear, logrando el damnificado sacarlo del negocio, el masculino aprehendido cae en la vereda y daña un cajón de madera, utilizado un pedazo de madera con punta para tratar de lesionarlo. 

 


Luego, agarra un ladrillo y se lo arroja, no logrando impactar en su humanidad y se retira del lugar. El masculino fue detenido y traslado a dependencia policial.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Más de 20 balazos, un tiroteo imparable y la muerte de dos jóvenes de 16 y 18 años
2
 Gran feria de emprendedores en la Escuela 780 de Gualjaina
3
 Vacaciones obligadas y desaparición sorpresiva: Así un supermercadista dejó sin empleo a su personal
4
 Un incendio afecta al frigorífico Dicasur en Trevelin
5
 “Te la puse, milico”: Arrancó en Lago Puelo el juicio por jurados por el asesinato de un policía
1
 Vuelo Esquel - Córdoba: “Una oportunidad histórica para el turismo en Chubut”
2
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
3
 Educación en Esquel: El CSAC N°560 celebró sus 20 años de labor
4
 La historia de Sandro Miranda, el ciclista que se prepara para un Mundial
5
 El Hoyo celebra su 72° aniversario con concurso de karaoke para grandes y chicos
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -