Le negaron una cerveza fiada y rompió una caramelera del local

La Dirección de Seguridad de la Policía del Chubut, informó lo ocurrido en la Unidad Regional de Trelew,

A las 22:30 horas de la noche de ayer, la Comisaria Cuarta de dicha localidad tomó conocimiento desde el Comando Radioeléctrico, que en Cadfan Hugues N°57 (verdulería) se habría producido un daño y el presunto autor se encontraría en el lugar en estado de ebriedad.



Personal policial arriba al lugar divisa a presunto autor en descampado ubicado frente a la verdulería y al entrevistarse con damnificado indica que sería el sujeto que le ocasionó daños en el interior del negocio.



El denunciante refiere que en circunstancias de encontrarse trabajando, se hace presente el masculino quien saca una botella de cerveza de la heladera y consulta si podía llevársela fiada, a lo que el dueño le responde que no y el sujeto daña la caramelera del comercio.

Posteriormente comienzan a forcejear, logrando el damnificado sacarlo del negocio, el masculino aprehendido cae en la vereda y daña un cajón de madera, utilizado un pedazo de madera con punta para tratar de lesionarlo.



Luego, agarra un ladrillo y se lo arroja, no logrando impactar en su humanidad y se retira del lugar. El masculino fue detenido y traslado a dependencia policial.

SL