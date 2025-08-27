100 millones de recompensa, hipótesis que asustan y ninguna pista: 13 meses sin Luciana

Se cumplieron 13 meses desde que Luciana Muñoz fue vista por última vez en el barrio Gran Neuquén . Fue el 13 de julio del año pasado, cuando regresaba a la casa de su abuela, que su imagen quedó registrada en una cámara de seguridad. Luego, el silencio más atroz. En el limbo cruel de la “desaparición de persona”.

Su mamá, Lila Aguerre, y otros familiares, viajaron a Buenos Aires para llevar su causa ante los medios nacionales. También se reunirán con legisladores para llevar su inquietud. Que busquen a Luciana con todos los recursos. Que intervengan otras fuerzas federales. Que se haga una búsqueda más prolija.

Después de 13 meses, la investigación a cargo de la fiscalía y la policía neuquinas permanece estancada. Salvo la detención de un ex novio de la joven, Maximiliano Avilés, que fue procesado por falso testimonio, la causa no tuvo demasiado movimiento. Avilés recuperó la libertad en febrero, luego de que se agotaran los plazos y que no se hallaran nuevas evidencias que pudieran involucrarlo.

El gobierno neuquino estableció una recompensa de 100 millones de pesos para quien pueda aportar algún dato sobre el paradero de Luciana, pero tampoco se registraron avances.

La policía neuquina comenzó la causa con una línea principal: que la joven había sido asesinada y enterrada en algún lugar de la meseta. Por eso, durante más de un mes se realizaron intensos rastrillajes por la barda norte de Neuquén. Sin resultados.

El segundo eje es que Luciana pudo ser entregada a una banda de tratantes de personas con fines de prostitución, una hipótesis sobre la que tampoco se avanzó demasiado. Aguerre cuestionó fuertemente la forma de llevar adelante la investigación, y junto a la familia pidió la remoción del fiscal de la causa, Andrés Azar.