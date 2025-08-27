15°
El Hoyo celebra su 72° aniversario con concurso de karaoke para grandes y chicos

El Hoyo celebra su 72° aniversario con un concurso de karaoke para grandes y chicos. Los ganadores de cada categoría se llevarán un parlante Bluetooth.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El próximo viernes 5 de septiembre, la localidad de El Hoyo festeja su 72° aniversario con una propuesta musical: concurso de karaoke abierto a todas las edades, con categorías Karaoke y Karaoke Kids.

 

Los participantes tendrán la oportunidad de demostrar su talento con su canción favorita y competir por un parlante Bluetooth, premio que se entregará a los ganadores de cada categoría.

 

 

Quienes deseen participar pueden inscribirse personalmente en la oficina de Cultura o comunicarse a través de los siguientes medios:

 

  • Teléfono fijo: (2944) 47-1129

     

  • WhatsApp: (2944) 42-10247

     

La actividad forma parte de la agenda de festejos por el 72° aniversario de El Hoyo.

 

 

 

O.P

 

