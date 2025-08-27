El Hoyo celebra su 72° aniversario con concurso de karaoke para grandes y chicos

27 de Agosto de 2025
El próximo viernes 5 de septiembre, la localidad de El Hoyo festeja su 72° aniversario con una propuesta musical: concurso de karaoke abierto a todas las edades, con categorías Karaoke y Karaoke Kids.
Los participantes tendrán la oportunidad de demostrar su talento con su canción favorita y competir por un parlante Bluetooth, premio que se entregará a los ganadores de cada categoría.
Quienes deseen participar pueden inscribirse personalmente en la oficina de Cultura o comunicarse a través de los siguientes medios:
-
Teléfono fijo: (2944) 47-1129
-
WhatsApp: (2944) 42-10247
La actividad forma parte de la agenda de festejos por el 72° aniversario de El Hoyo.
