El Hoyo celebra su 72° aniversario con concurso de karaoke para grandes y chicos

El próximo viernes 5 de septiembre, la localidad de El Hoyo festeja su 72° aniversario con una propuesta musical: concurso de karaoke abierto a todas las edades, con categorías Karaoke y Karaoke Kids.

Los participantes tendrán la oportunidad de demostrar su talento con su canción favorita y competir por un parlante Bluetooth, premio que se entregará a los ganadores de cada categoría.

Quienes deseen participar pueden inscribirse personalmente en la oficina de Cultura o comunicarse a través de los siguientes medios:

Teléfono fijo: (2944) 47-1129

WhatsApp: (2944) 42-10247

La actividad forma parte de la agenda de festejos por el 72° aniversario de El Hoyo.

O.P