Llega el Desafío Patagónico de Sabores ¿Cómo participar?

En el marco del 72° aniversario de la localidad, se lanzó la convocatoria para el Desafío Patagónico de Sabores, un concurso gastronómico que premiará a los mejores puestos de comida dulce y salada por voto popular.

Cada participante podrá inscribirse con un puesto de comida dulce o salada, abonando una inscripción de $30.000, que se destinará íntegramente a los premios.

Votación y premios

El público será parte fundamental del desafío, ya que podrá votar en urnas dispuestas en cada puesto participante. Los ganadores recibirán:

$500.000 para el mejor puesto de comida dulce

$500.000 para el mejor puesto de comida salada

La inscripción estará abierta hasta el martes 2 de septiembre.

Cómo inscribirse

Quienes deseen participar pueden registrarse de las siguientes maneras:

Oficina de Turismo de El Hoyo

WhatsApp: (2944) 41-32-27

Teléfono fijo: 4471-115 (de 8 a 20 h)

Las bases y condiciones completas se encuentran disponibles en el sitio oficial Bases y condiciones Desafío Patagónico de Sabores

O.P