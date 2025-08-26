Llega el Desafío Patagónico de Sabores ¿Cómo participar?

En el marco del 72° aniversario de la localidad, se lanzó la convocatoria para el Desafío Patagónico de Sabores, un concurso gastronómico que premiará a los mejores puestos de comida dulce y salada por voto popular.
Cada participante podrá inscribirse con un puesto de comida dulce o salada, abonando una inscripción de $30.000, que se destinará íntegramente a los premios.
Votación y premios
El público será parte fundamental del desafío, ya que podrá votar en urnas dispuestas en cada puesto participante. Los ganadores recibirán:
-
$500.000 para el mejor puesto de comida dulce
-
$500.000 para el mejor puesto de comida salada
La inscripción estará abierta hasta el martes 2 de septiembre.
Cómo inscribirse
Quienes deseen participar pueden registrarse de las siguientes maneras:
-
Oficina de Turismo de El Hoyo
-
WhatsApp: (2944) 41-32-27
-
Teléfono fijo: 4471-115 (de 8 a 20 h)
Las bases y condiciones completas se encuentran disponibles en el sitio oficial Bases y condiciones Desafío Patagónico de Sabores
O.P