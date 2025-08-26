16°
16°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 26 de Agosto de 2025
RED43 comarca-andina Desafío Patagónico de SaboresEl Hoyo
26 de Agosto de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Llega el Desafío Patagónico de Sabores ¿Cómo participar?

En el marco del 72° aniversario de El Hoyo, se lanzó el Desafío Patagónico de Sabores, un concurso gastronómico que premiará con $500.000 a los mejores puestos de comida dulce y salada, elegidos por voto popular.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco del 72° aniversario de la localidad, se lanzó la convocatoria para el Desafío Patagónico de Sabores, un concurso gastronómico que premiará a los mejores puestos de comida dulce y salada por voto popular.

 

Cada participante podrá inscribirse con un puesto de comida dulce o salada, abonando una inscripción de $30.000, que se destinará íntegramente a los premios.

 

Votación y premios

 

El público será parte fundamental del desafío, ya que podrá votar en urnas dispuestas en cada puesto participante. Los ganadores recibirán:

 

  • $500.000 para el mejor puesto de comida dulce

     

  • $500.000 para el mejor puesto de comida salada

     

 

La inscripción estará abierta hasta el martes 2 de septiembre.

 

Cómo inscribirse

 

Quienes deseen participar pueden registrarse de las siguientes maneras:

 

  • Oficina de Turismo de El Hoyo

     

  • WhatsApp: (2944) 41-32-27

     

  • Teléfono fijo: 4471-115 (de 8 a 20 h)

     

Las bases y condiciones completas se encuentran disponibles en el sitio oficial Bases y condiciones Desafío Patagónico de Sabores

 

 

 

O.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Q.E.P.D Sofia Ñanco
2
 La llevó muerta 100 kilómetros dentro del auto y después se quitó la vida: fin del misterio
3
 Trevelin: a partir del lunes Peralta no estaría más al frente de la Dirección de Turismo
4
 Chubut: La mujer acusada de someter a un adulto mayor denunció abusos
5
 Dice que las mujeres lo acosan por ser lindo y que le ofrecieron plata para tener sexo
1
 Vuelo Esquel - Córdoba: “Una oportunidad histórica para el turismo en Chubut”
2
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
3
 La diputada Ana Clara Romero detalló las gestiones de la Provincia frente a Nación
4
 Torres: ¿Candidato a Presidente?
5
 Educación en Esquel: El CSAC N°560 celebró sus 20 años de labor
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -