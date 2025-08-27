14°
Nueva modalidad de facturación en la Cooperativa 16 de Octubre

Se podrán observar dos facturas: una que indica los servicios que ofrece la Coop.16 y otra detallando las tasas de servicios urbanos municipales, bomberos voluntarios y el aporte a la Cooperadora del Hospital de Esquel y Trevelin.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Cooperativa 16 de Octubre informó que existe una nueva modalidad de facturación desde septiembre en adelante.

 

Según indicaron,  se podrá diferenciar en forma clara los servicios brindados por la Cooperativa, identificados en la factura denominada como “liquidación de Servicios Públicos”, con sus respectivos montos, vencimientos e impuestos derivados de dichos servicios. 

 

Se podrá observar en forma diferenciada debajo de la Liquidación de Servicios de la Cooperativa, una factura detallando las tasas de servicios urbanos municipales, bomberos voluntarios y el aporte a la Cooperadora del Hospital, tanto para la localidad de Esquel como de Trevelin. Cabe destacar que según lo establecido en las ordenanzas municipales vigentes el pago es de carácter obligatorio.

 

Ambos comprobantes deberán ser abonados en forma independiente, contando cada uno de ellos con su propio código de barras. 

 

De esta manera, ambos Poderes Concedentes adecúan el cobro de las tasas municipales de acuerdo a la normativa vigente establecida en la Resolución de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación N° 267/2024 y permite una mejor visualización en la liquidación de servicios públicos al identificar exclusivamente los servicios brindados por esta Cooperativa

 

Para más información podrá comunicarse a las oficinas comerciales de la Cooperativa 16 de Octubre en Esquel y Trevelin.

 

 

C.S.

 

