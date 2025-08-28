El Día del Niño es todo el año en "Mucha ropa"

Llegando al fin del mes del niño, es bueno recordar que un buen regalo se puede hacer en cualquier momento, e incluso, regalarle a nuestro niño interior.

La propuesta en Esquel del local Mucha Ropa cumple esos y más caprichos del mundo coleccionista de comics, figuras de acción, indumentaria, tazas y muchas más sorpresas: "somos la única comiquería de Esquel se podría decir, nos especializamos en todo lo que es animé, películas y series", cuenta Ezequiel, su dueño.

El local ubicado en calle San Martín 980, a pasitos de la 25 de Mayo, tiene ofertas que se mantienen el mes que comienza: "entraron muchas remeras y juguetes justo hoy, tenemos descuentos del 50% en figuras de impresión 3D, tanto en contado como por transferencia, es un buen mes para el coleccionista", y Eze agrega que hacen envíos a todo el país, ya que cuentan con figuras únicas coleccionables y un gran stock en manga que en otros lugares no se consiguen.

De lunes a sábado, Mucha Ropa abre sus puertas para que cumplamos el sueño de tener a nuestros personajes favoritos en nuestras casas.

SL