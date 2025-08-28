14°
15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 28 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
28 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El Día del Niño es todo el año en "Mucha ropa"

Comics, figuras de acción, indumentaria y mucho más, de todas las épocas para regalar y regalarle a nuestro niño interior.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Llegando al fin del mes del niño, es bueno recordar que un buen regalo se puede hacer en cualquier momento, e incluso, regalarle a nuestro niño interior.

 

La propuesta en Esquel del local Mucha Ropa cumple esos y más caprichos del mundo coleccionista de comics, figuras de acción, indumentaria, tazas y muchas más sorpresas: "somos la única comiquería de Esquel se podría decir, nos especializamos en todo lo que es animé, películas y series", cuenta Ezequiel, su dueño.

 

El local ubicado en calle San Martín 980, a pasitos de la 25 de Mayo, tiene ofertas que se mantienen el mes que comienza: "entraron muchas remeras y juguetes justo hoy, tenemos descuentos del 50% en figuras de impresión 3D, tanto en contado como por transferencia, es un buen mes para el coleccionista", y Eze agrega que hacen envíos a todo el país, ya que cuentan con figuras únicas coleccionables y un gran stock en manga que en otros lugares no se consiguen.

 

De lunes a sábado, Mucha Ropa abre sus puertas para que cumplamos el sueño de tener a nuestros personajes favoritos en nuestras casas.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El propietario del frigorífico Dicasur, Rafael Nataine, se hizo presente: coordina el traslado de mercadería por el incendio
2
 Incendio en Dicasur: El jefe de la Policía de Trevelin brinda detalles del operativo
3
 Dicasur: Allanamientos simultáneos por la investigación de una presunta estafa millonaria
4
 El jefe de bomberos de Trevelin detalla el operativo en Dicasur
5
 Prisión perpetua para Vargas Nehuen, asesino de Ana Calfín
1
 Un incendio afecta al frigorífico Dicasur en Trevelin
2
 Prisión perpetua para Vargas Nehuen, asesino de Ana Calfín
3
 Construyen nuevo mirador en la Virgen del Cerro Currumahuida
4
 Proyectan el documental "El turbio" con presencia y taller dictado por su director
5
 La Municipalidad construirá dos cisternas en el barrio Ceferino
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -