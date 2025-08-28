Carlos De Leonardis, presidente del Consejo Municipal de Adultos Mayores de Esquel, detalló el camino del reclamo por la interrupción de las prestaciones médicas de PAMI en la ciudad.

Luego de verse afectados cientos de jubilados en la zona desde el 1 de julio, los representantes estuvieron en reuniones: "con PROSATE y el Hospital Zonal de Esquel, hemos descubierto que si el hospital vuelve a ser boca de atención de PAMI se resolverían un montón de problemas", explicó: "se mejoraría la atención al afiliado y mejoraría la situación económica del hospital".

Cuando el hospital dejó de ser boca de atención de PAMI "es el único hospital de la provincia que perdió ese servicio, los tramites están todos iniciados y lo único que necesitamos es que se active". Los papeles ya están entregados a la Secretaría de Salud de la provincia, a PAMI y en Capital Federal: "pensamos en ir a Buenos Aires y hablar con quien haya que hablar".

En la problemática, los vecinos encontraron una vía que suma beneficios a la comunidad: "es financiamiento legitimo del hospital".

Próximos al plenario del Consejo Municipal de Adultos Mayores que se realizará en Sarmiento, la invitación al Circulo Medico suma expectativa en que atiendan su pedido de agilizar los tramites digitalizando la información.

SL