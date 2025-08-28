14°
15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 28 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
28 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

"Si el hospital vuelve a ser boca de atención de PAMI, se resolverían un montón de problemas"

Carlos De Leonardis, presidente del Consejo Municipal de Adultos Mayores de Esquel, detalló el camino del reclamo por la interrupción de las prestaciones médicas de PAMI en la ciudad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Carlos De Leonardis, presidente del Consejo Municipal de Adultos Mayores de Esquel, detalló el camino del reclamo por la interrupción de las prestaciones médicas de PAMI en la ciudad.

 

Luego de verse afectados cientos de jubilados en la zona desde el 1 de julio, los representantes estuvieron en reuniones: "con PROSATE y el Hospital Zonal de Esquel, hemos descubierto que si el hospital vuelve a ser boca de atención de PAMI se resolverían un montón de problemas", explicó: "se mejoraría la atención al afiliado y mejoraría la situación económica del hospital".

 

Cuando el hospital dejó de ser boca de atención de PAMI "es el único hospital de la provincia que perdió ese servicio, los tramites están todos iniciados y lo único que necesitamos es que se active". Los papeles ya están entregados a la Secretaría de Salud de la provincia, a PAMI y en Capital Federal: "pensamos en ir a Buenos Aires y hablar con quien haya que hablar".

 

En la problemática, los vecinos encontraron una vía que suma beneficios a la comunidad: "es financiamiento legitimo del hospital".

 

Próximos al plenario del Consejo Municipal de Adultos Mayores que se realizará en Sarmiento, la invitación al Circulo Medico suma expectativa en que atiendan su pedido de agilizar los tramites digitalizando la información.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El propietario del frigorífico Dicasur, Rafael Nataine, se hizo presente: coordina el traslado de mercadería por el incendio
2
 Incendio en Dicasur: El jefe de la Policía de Trevelin brinda detalles del operativo
3
 Dicasur: Allanamientos simultáneos por la investigación de una presunta estafa millonaria
4
 El jefe de bomberos de Trevelin detalla el operativo en Dicasur
5
 Prisión perpetua para Vargas Nehuen, asesino de Ana Calfín
1
 Un incendio afecta al frigorífico Dicasur en Trevelin
2
 Prisión perpetua para Vargas Nehuen, asesino de Ana Calfín
3
 Construyen nuevo mirador en la Virgen del Cerro Currumahuida
4
 Proyectan el documental "El turbio" con presencia y taller dictado por su director
5
 La Municipalidad construirá dos cisternas en el barrio Ceferino
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -