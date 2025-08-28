Pamela Ruppel del Consejo de la Magistratura se refirió a las Sesiones Ordinarias en Esquel.

"Ayer se eligió Juez de Paz titular para la ciudad de Esquel y el primer suplente, y se eligió también para la ciudad de Trevelin. Hoy vamos a elegir Defensora para Madryn, hay 4 postulantes y las 4 han pasado el escrito y el oral, así que ahora estamos esperando para hacer las entrevistas personales que es lo que sigue y después deliberamos si elegimos a una", comentó en diálogo con Red43.

Estas sesiones son públicas, recuerda Ruppel. Además, comentó que se acercaron los candidatos que buscan reemplazarla en su puesto y los titulares de cada partido que se está proponiendo.

Por otra parte, remarcó: "Los juristas que vienen a tomar los exámenes, lo hacen ad honorem, es decir, no cobran nada y vienen de distintos puntos del país. Tenemos muy buenos juristas, de renombre, que vienen a tomar esto y piden permiso en sus trabajos, que no es fácil, porque a veces hay juristas a los que no les permiten venir o solamente vienen por unas horas. Hay algunos juristas que son de Chubut, pero tratamos que sean de afuera. El proceso para elegir funcionarios públicos es muy interesante".

Finalmente, Ruppel subrayó que el cargo de representante popular también es ad honorem. Para acceder a este proceso es necesario inscribirse, de cumplir con todos los requisitos, se toma un examen escrito a los postulantes con un temario preestablecido, y además se rinde un examen oral que habilitaría la entrevista personal y la posterior designación, en caso de ganar el concurso: "El Presidente tiene el voto doble para los casos de empate, que poquísimas veces sucede".

R.G.