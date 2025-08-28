Continúa la capacitación de Sinteplast

Se está llevando a cabo una capacitación organizada por Sinteplast destinada a instaladores y técnicos, con el objetivo de actualizar conocimientos y técnicas del sector. La actividad contó con la presencia de Nicolás Paileman de Colorshop, quien destacó la colaboración de los profesionales locales.

“Hemos estado acompañados por mucha de la gente del Colegio de Técnicos e Ingenieros, a quienes agradecemos profundamente por brindarnos el espacio”, señaló Paileman durante la jornada.

La capacitación pasó por Trevelin y culminará mañana en el Corralón Pasquini de Esquel, cerrando así un ciclo de formación que refuerza la profesionalización en el área.

R.G.