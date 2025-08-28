14°
Jueves 28 de Agosto de 2025
Plan Invernal 2025: ¿Cómo se encuentran las rutas en la provincia de Chubut?

Vialidad Nacional informó que, pese a las condiciones climáticas propias de la temporada, la red vial de la provincia está transitable.
Por Redacción Red43

En el marco del Plan Invernal 2025, todas las rutas de Chubut se encuentran habilitadas al tránsito. Desde Vialidad Nacional detallaron que la Ruta Nacional 259, en los tramos Empalme RN 40 – Esquel y Esquel – Trevelin, se encuentra en condiciones de circulación aunque con recomendaciones especiales para los conductores.

 

En el sector que une el empalme de la Ruta 40 con Esquel, la calzada y banquinas se presentan normales, con equipos de Vialidad trabajando en la zona. Se advierte la presencia de viento y animales sueltos, por lo que se solicita extremar precauciones.

 

Por su parte, el trayecto entre Esquel y Trevelin presenta calzada normal con sal en algunos sectores, mientras que las banquinas están húmedas y con barro. Además, se llevan a cabo tareas de bacheo, con similares condiciones de viento y riesgo por animales en la ruta.

 

 

R.G.

 

