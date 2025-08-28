La FATARCO recordó, a través de un comunicado, el pedido de colaboración para el armado de los Récord Nacionales

Tras la nota publicada ayer sobre la gran actuación de Maximiliano González Fanule donde alcanzó en la fase clasificatoria de la Final Nacional Sala que tuvo lugar en Esquel, un total de 505 puntos, con el título de UN RECORD EN SILENCIO, un integrante de la Federación Argentina de Tiro con Arco facilitó a este medio de prensa un comunicado que tiene fecha del 7 de junio del 2022 donde les recuerda a los clubes afiliados y arqueros en general la forma de armado de los récords desde 1974 al presente.

Dicho comunicado, firmado por el entonces presidente Diego Martin Adrover, señala lo siguiente:

“Nos dirigirnos a Uds. Para informarles que en plan de generar una memoria deportiva de FATARCO desde sus inicios, hemos puesto en marcha las siguientes tareas:

Crear un registro histórico de Campeones Nacionales desde 1974 al presente.

Crear un registro fotográfico y/o en videos de FATARCO (torneos, cursos, etc.).

Establecer los récords nacionales de todas las categorías y disciplinas.

Para los dos primeros puntos recurrimos a la memoria y documentación que puedan disponer referentes históricos del tiro con arco, así como los clubes.

Si alguien puede aportar en esta tarea, por favor escribir a

Para poder completar el tercer punto, se creó un formulario para reclamación de récords: https://forms.gle/BMwVXUAvqrJjN4Pr5

El pedido de reconocimiento de una marca puede ser generado por el propio arquero, por autoridades de su club o por cualquier otra persona.

Una vez reunida la información, serán publicadas las tres (3) mejores marcas de cada disciplina y categoría. Estos récords se irán actualizando luego en forma automática o a través del mismo formulario que quedará publicado en forma permanente.

Esperamos contar con la colaboración de toda la comunidad de arqueros de FATARCO a fin de hacer un justo reconocimiento a todos aquellos deportistas que a través de los últimos 48 años hicieron nuestra Federación”.

Con esta nota, les están pidieron a cada uno de los arqueros que realicen los trámites necesarios para su posterior reconocimiento.

Desde la Federación Argentina señalan que todos los arqueros y clubes afiliados conocen este comunicado emitido en junio del 2022.

Claro que, para no entrar en polémicas, desde la FATARCO consideran que puede haber un olvido sobre este comunicado parte del club o del mismo arquero.

Es decir que la FATARCO no deja de reconocer la gran actuación de cada uno de arqueros quienes participan en los Torneos Nacionales, pero solicita la colaboración del todos para el armado de los récords históricos nacionales para cada una de las categorías.