28 de Agosto de 2025
28 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Un tenista no quería seguir jugando en el abierto de Estados Unidos: “Hay mucho olor a porro”

Es un noruego. “El olor a marihuana es lo peor de Nueva York”, dijo.  Y se mostró “molesto y cansado” durante el partido frente a un austríaco que pese a todo, ganó.  
El tenista noruego Casper Ruud, que actualmente ocupa la duodécima posición en el ranking ATP, se quejó del olor a marihuana en el US Open, torneo en el que accedió a la segunda ronda tras derrotar en sets corridos al austríaco Sebastian Ofner.

 

Ruud, que este año ganó el Masters 1000 de Madrid, afirmó luego del encuentro: el olor a marihuana es lo peor de Nueva York. Está por todas partes, incluso aquí en las canchas”. En un momento, el noruego no quería seguir disputando el partido.

 

Además, se lamentó porque “es bastante molesto estar jugando, cansado, y que a pocos metros alguien esté fumando marihuana. No podemos hacer nada al respecto”. El tenista noruego se enfrentará por la segunda ronda con el belga Raphaël Collignon en la sesión diurna, por lo que no padecerá nuevamente dichos olores.

 

Pese a este malestar que le genera el olor a marihuana, Ruud supo desplegar un muy buen tenis en este torneo de Grand Slam, donde alcanzó la final en 2022 y estuvo a solo un triunfo de alcanzar el número 1 del mundo.

 

 

 

