La Cooperativa 16 de Octubre aplicará una nueva modalidad en la facturación de tasas municipales

Sol Ferrada, responsable del área de Comunicación de la Cooperativa 16 de Octubre, explicó la nueva modalidad de facturación que se implementará a partir de la próxima factura.

"A partir de este vencimiento, en la factura de servicios de la Cooperativa se ve una adecuación de la forma de facturar las tasas municipales, así que a partir de este mes, los usuarios de la Cooperativa van a recibir su factura con un desglose: van a ver en la parte superior del PDF lo que tiene que ver con la liquidación de servicios públicos, y luego, en una segunda parte inferior, están las tasas municipales", comentó.

Ferrada expresa que, si bien las tasas municipales, como las destinadas a la Cooperadora del HZE y a Bomberos, siguen siendo obligatorias: "Lo que ofrece la Cooperativa es que para los usuarios que quieran pagarlas en las bocas de cobro de la Cooperativa, lo van a poder hacer ahí y para aquellos que quieran hacer sus pagos de otra manera, lo podrán hacer en otro lugar". En definitiva, se trata de brindarle al usuario otra boca de cobro que le resulte más accesible.

Finalmente explicó: "Estos cambios se dan a raíz de que, desde el Gobierno Nacional, se ha pedido una readecuación de ese tipo de facturación: que los servicios públicos se facturen por un lado y lo que tiene que ver con las tasas municipales, por otro. Así el usuario puede elegir y ver claramente qué está pagando".

R.G.