Se levantó el paro de controladores aéreos

El Gobierno Nacional logró destrabar el conflicto con los controladores aéreos, quienes decidieron suspender el plan de paros escalonados que complicaba la actividad aérea en todo el país. La resolución se alcanzó luego de una negociación paritaria entre la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa).

De esta forma, quedaron sin efecto las protestas previstas para los próximos días, incluyendo la huelga anunciada para el sábado. Según informó EANA en un comunicado, “se alcanzó un acuerdo salarial en línea con la pauta oficial, garantizando la normalidad en todos los aeropuertos del país”.

El entendimiento contempla aumentos escalonados sobre los haberes vigentes al 31 de mayo de 2025, que se aplicarán en distintos tramos: 1,3% en junio, julio y agosto; en septiembre, un 1,2% adicional más un 4%; en octubre, un 1,1% más un 3%; y en noviembre, un 1,1% sobre las remuneraciones de octubre.

Desde la administración de Javier Milei remarcaron que “el gremio aceptó la propuesta original” y que no se cedió “ante paros extorsivos”. La Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, destacó que la negociación permitió “recuperar la paz social y asegurar la estabilidad del servicio aeronáutico”.

Con el acuerdo alcanzado, las fechas de paro previstas para el jueves 28 y el sábado 30 de agosto quedaron sin efecto, garantizando la continuidad del servicio aéreo en todo el territorio.

