Finalizó la ampliación del callejón Rozinka, fundamental para prevención de incendios

Luego de varias jornadas de trabajo, el SPLIF El Bolsón concluyó la ampliación del callejón Rozinka, un camino vecinal con doble funcionalidad: actúa como vía de escape y como faja cortafuegos en caso de incendios.

Las tareas, que se realizaron a lo largo de una semana, incluyeron limpieza y reducción de combustible a ambos lados del camino, en un tramo de 500 metros. Este trabajo permite mejorar la seguridad tanto de la comunidad como de los combatientes forestales.

Reducción de combustible

Durante el invierno, los brigadistas del SPLIF trabajan en puntos estratégicos de reducción de combustible, con el objetivo para mitigar el riesgo de incendios forestales. Este tipo de tareas contribuye a disminuir la propagación del fuego.

