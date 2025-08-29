Rafael Crea Del Blanco resaltó la importancia de los beneficios para empresarios en el nuevo Parque Industrial

En la décima Sesión del Concejo Deliberante de Esquel. el concejal de Juntos por el Cambio Rafael Crea Del Blanco, agradeció el saludo por el Día del Abogado y extendió el saludo a los profesionales del derecho en el concejo y en la ciudad.

A su vez, remarcó la preocupación por los casos de corrupción que fueron tema de exposición de otros concejales.

Crea del Blanco también se refirió a los avances planteados en el proyecto de ordenanza del Parque Industrial: "felicitar a Paula Botto que viene haciendo un trabajo muy importante dentro de su área, se ha logrado un proyecto, darle un impulso con interesantes beneficios para los empresarios que quieran instalarse en el parque".

La iniciativa forma parte de las gestiones impulsadas por el intendente Matías Taccetta, quien se encuentra en conversaciones para garantizar el acceso a energía a bajo costo para las empresas que se radiquen en el Parque Industrial, generando condiciones favorables para la inversión y la generación de empleo.

SL