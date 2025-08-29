10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 29 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Trevelin
29 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Anticipan planes de contingencia y prevención de incendios en Trevelin

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, junto a la Subsecretaría de Protección Ciudadana y el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, ya se encuentra trabajando de cara a la temporada alta de incendios.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, junto a la Subsecretaría de Protección Ciudadana y el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, ya se encuentra trabajando de cara a la temporada alta de incendios.

 

En este marco, se están elaborando planes de contingencia y coordinando tareas destinadas a la prevención, incluyendo la organización de planes de evacuación junto a los vecinos. Sobre estas acciones se estará informando oportunamente a través de los canales oficiales de comunicación de la Municipalidad.

 

Como parte del trabajo preparatorio, se realizaron recorridas por los distintos callejones de la localidad y los parajes, a fin de relevar el estado de situación y prever la planificación de actividades conjuntas en el territorio.

 

La Municipalidad recuerda la importancia de que cada vecino mantenga su terreno limpio, en cumplimiento de lo establecido por las ordenanzas municipales, y que respete los lugares, días y horarios habilitados para realizar quemas o el traslado de residuos vegetales. Estas medidas son fundamentales para minimizar riesgos y cuidar la seguridad de toda la comunidad.

 

Ante cualquier duda o consulta, se recomienda a los vecinos comunicarse con la Brigada Chucao, del Servicio Provincial del Manejo del Fuego 105 o 02945-480323

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Denuncia grave de una madre en Esquel: "Mi hijo recibió amenaza de muerte con un cuchillo"
2
 "Quisiera haberlo visto a la cara y preguntarle por qué"
3
 Esquel y Trevelin rompen el acuerdo por el manejo de la basura
4
 Anunciaron un importante corte de energía en 5 localidades: Cuándo será y qué zonas se verán afectadas
5
 Así fue la sentencia de Vargas Nehuén
1
 Esquel y Trevelin rompen el acuerdo por el manejo de la basura
2
 Así fue la sentencia de Vargas Nehuén
3
 Un incendio afecta al frigorífico Dicasur en Trevelin
4
 Una pena, Axel Antimán sigue con la lesión en la muñeca y no podrá pelear en José de San Martín
5
 Más barato y directo: ¿Cómo comprar celulares y televisores de Tierra del Fuego?
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -