Anticipan planes de contingencia y prevención de incendios en Trevelin

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, junto a la Subsecretaría de Protección Ciudadana y el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, ya se encuentra trabajando de cara a la temporada alta de incendios.

En este marco, se están elaborando planes de contingencia y coordinando tareas destinadas a la prevención, incluyendo la organización de planes de evacuación junto a los vecinos. Sobre estas acciones se estará informando oportunamente a través de los canales oficiales de comunicación de la Municipalidad.

Como parte del trabajo preparatorio, se realizaron recorridas por los distintos callejones de la localidad y los parajes, a fin de relevar el estado de situación y prever la planificación de actividades conjuntas en el territorio.

La Municipalidad recuerda la importancia de que cada vecino mantenga su terreno limpio, en cumplimiento de lo establecido por las ordenanzas municipales, y que respete los lugares, días y horarios habilitados para realizar quemas o el traslado de residuos vegetales. Estas medidas son fundamentales para minimizar riesgos y cuidar la seguridad de toda la comunidad.

Ante cualquier duda o consulta, se recomienda a los vecinos comunicarse con la Brigada Chucao, del Servicio Provincial del Manejo del Fuego 105 o 02945-480323