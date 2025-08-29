Trafken Mawiza: caminatas que ponen en valor el "turismo sencillo" de nuestras bellezas naturales

En un invierno 2025 que tuvo pocas lluvias y casi ninguna nevada, algunos de nuestros cerros fueron privilegiados.

El caso de Sierra Colorada fue uno de ellos, donde la nieve suele acumularse y éste año coincidió con la prueba piloto de un nuevo emprendimiento: Trafken Mawiza.

Las nuevas caminatas guiadas por jóvenes vecinos, permitieron que los turistas conozcan la nieve y mucho más, que nos contó en Red43 el guía Joan Leal, quien lo lleva adelante junto a familiares: "El nombre llega de manos de un amigo muy querido, Juan López. Esto nace de la de la necesidad de mí de recorrer, de andar mucho más por lo que es la comunidad, de recorrer estos bosques inmensos de lenga que tenemos, estos senderos están cargados de historia, cargados de recuerdos".

Sierra Colorada se encuentra a 21 kilómetros de Trevelin y cuenta con sus senderos y recorridos que conocen los vecinos, pero hasta este momento no se habian explotado turísticamente: "Tenemos lugares que se los conoce por el nombres, por ejemplo, y seguir aprendiendo sobre el territorio", detalla Joan y especifica el "querer conocer nuestra cultura y sobre todo mis raíces".

Joan, como muchos jóvenes de la región, tiene una historia de vida entre la ciudad y el campo: "De muy chico iba mucho porque tengo mucha familia, Daniel Aillapan, nuestro abuelo Pedro Aillapan y siempre nos juntamos algún fin de semana o alguna señalada. Con la adolescencia, fui conociendo otras cosas y me fui alejando de la cultura del campo, pero bueno, de a poco la sangre tira, así que empecé a volver".

El trabajo y el turismo potenciando el reencuentro con la comunidad: "Volví por el turismo, porque necesitaba trabajo y con muchas cosas para contar y aprender. Y sobre todo eh lo natural, porque una de las cosas que nos remarcan muchos los visitantes, los turistas, es lo natural y sencillo que es nuestra forma de hacer el turismo".

El recorrido

Trafken Mawiza, explica, está en su prueba piloto: "no busca la masividad, no busca que sea como super comercial, que se llene, buscamos mostrar la vida como es allá. Que hay gente como nosotros que estamos dispuestos a mostrar ese lugar. Arrancar esta prueba piloto en un sendero de más o menos unas 4 o 5 horas".

El circuito planteado está repleto de atractivos naturales: "Partimos desde el establecimiento donde se hacen las cabalgatas de Pein Mawiza y vamos aproximadamente a unos 1600 metros sobre el nivel del mar. Por ahí subimos y vamos a la zona del quemado, que es un morro que en los 90 sufrió un incendio y tiene toda una historia que contamos allí. Después tenemos otro sendero más cortito de unas 2 horas y media aproximado. La duración es relativa porque a cada paso que das encontrás algo".

No solo turismo de montaña, sino también educativo y formativo: "¿qué es este árbol? ¿Para qué sirve? ¿Qué es este yuyo que ves acá? Que vos tal vez lo ves si es un yuyo, pero no es es medicina ancestral que que nos fueron enseñando nuestros, en mi caso, mi tío, o Daniel Almendra. Ellos dos me han ido guiando un poco de lo que es la la flora nativa de nuestro lugar y cómo era usado en las costumbres, cómo era usado tanto para teñir la lana de oveja para los tejidos y también cómo se usaba. Hay algunas plantas que la usaban como como calmante para los dolores de los huesos, usaban mucho para eso. Así que nada, este sí hay mucho para conocer y están todos más que invitado.

La nieve estuvo presente en Sierra Colorada

En el circuito que recorre Trafken Mawiza, la nieve estuvo presente desde un comienzo, detalló Joan: "Donde solemos andar nosotros, 80 centímetros de nieve es lo habitual. En cambio, este año no llegamos a esa cantidad y podíamos recorrer sin tanto esfuerzo, podías andar tranquilo. Nos ayudó mucho para las actividades que tenemos con Trineos, con Culipatines. De hecho, una cosa que agregamos de Trafken que surgió así de de improvisto fue lo de caminata con Trineos".

Para acercarse a Sierra Colorada y hacer los recorridos que propone Trafken Mawiza, el camino es simple y te va preparando para los paisajes: "A 21 kilómetros de Trevelin, siguiendo por la ruta 259 en el empalme a mano izquierda por la ruta 17. camino a Corcovado. Cruzando Lago Rosario, ya todos los carteles te guían así que no hay cómo perderse".

Para reservar tu recorrido, podes hacerlo por sus redes sociales con un día de anticipación, para preparar todo lo necesario.

https://www.instagram.com/trafken_mawiza/

SL