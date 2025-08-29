10°
Esquel, Argentina
Viernes 29 de Agosto de 2025
29 de Agosto de 2025
El Municipio anuncia pagos a contratados

La Municipalidad de Esquel informó este viernes que se realizó el depósito de los salarios correspondientes al personal contratado.
Pago de contratos en Esquel

 

La Municipalidad de Esquel, a través de sus canales oficiales, comunicó hoy que se ha completado el depósito de los haberes del personal contratado, correspondiente al mes en curso.

 

La Secretaría de Hacienda, responsable de la gestión de estos pagos, confirmó que los fondos fueron transferidos a las cuentas de los contratados este viernes, 29 de agosto. Se anticipa que el personal podrá disponer del dinero a lo largo del día.

 

 

E.B.W.

 

