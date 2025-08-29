El Municipio anuncia pagos a contratados

Pago de contratos en Esquel

La Municipalidad de Esquel, a través de sus canales oficiales, comunicó hoy que se ha completado el depósito de los haberes del personal contratado, correspondiente al mes en curso.

La Secretaría de Hacienda, responsable de la gestión de estos pagos, confirmó que los fondos fueron transferidos a las cuentas de los contratados este viernes, 29 de agosto. Se anticipa que el personal podrá disponer del dinero a lo largo del día.

E.B.W.